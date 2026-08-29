Впервые в мире ИИ помогал хирургам во время операции на головном мозге в режиме реального времени: чем всё закончилось

В Великобритании впервые в мире удалось удалить опухоль головного мозга во время операции, когда хирургам в режиме реального времени помогала система искусственного интеллекта. 48-летний Рис Хибберт из Бедфордшира мог потерять зрение из-за опухоли, которая давила на зрительные нервы.

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Об этом сообщила BBC. Система ИИ анализировала видео с операции и подсказывала врачам, где могут располагаться важные, но скрытые кровеносные сосуды и нервы.

Опухоль начала влиять на зрение

Еще 18 месяцев назад Хибберт, работающий менеджером по обслуживанию клиентов, был здоров и ежедневно проходил около трех километров во время обеденного перерыва. Однажды во время прогулки он потерял сознание, после чего у него начались судороги.

Обследование выявило 11-миллиметровую доброкачественную опухоль на гипофизе. Этот орган расположен у основания черепа и вырабатывает жизненно важные гормоны.

Опухоль со временем начала давить на зрительные нервы, из-за чего у мужчины сузилось периферическое поле зрения. Он также начал спотыкаться о предметы, испытывал сильную усталость и головокружение.

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Когда хирурги предложили Хибберту стать первым пациентом, которому проведут операцию с применением разработанной ими системы ИИ, он согласился.

"Если пациенты не готовы участвовать в исследованиях, как врачи смогут учиться и как медицина сможет развиваться?" — пояснил мужчина.

Как ИИ помогал во время операции

Во время вмешательства эндоскоп с камерой ввели через нос к основанию черепа. Опухоль находилась рядом, но её скрывали слои костной ткани и плотная оболочка.

Определить самый безопасный путь к ней было сложно из-за индивидуальных особенностей анатомии. Вероятность неполного удаления опухоли составляла от 25 до 50%, а риск повреждения крупного кровеносного сосуда — от 0,5 до 2%.

Система работала на втором экране: анализировала видео с операции, отслеживала хирургические инструменты и отмечала участки, где с наибольшей вероятностью расположены сосуды и нервы, а также места для наиболее безопасного удаления опухоли.

Принцип работы технологии напоминает распознавание лиц в смартфонах, но вместо них система определяет важные анатомические структуры.

Исследователи обучили и протестировали ИИ на сотнях видеозаписей операций по удалению опухолей гипофиза. На них они отмечали сосуды и нервы, чтобы система научилась распознавать эти структуры.

"Она обучена на большем количестве операций, чем большинство хирургов увидят или проведут за всю свою карьеру, и может работать как вторая пара глаз опытного специалиста", — рассказал профессор Хани Маркус, участвовавший в операции.

В то же время команда подчеркивает: ИИ лишь помогает врачам, а полный контроль над операцией остается за хирургами.

В перспективе исследователи хотят создать своеобразный "ChatGPT для хирургов" — дополнительного эксперта, к которому можно было бы обратиться за советом непосредственно в операционной.

Разработку профинансировали Национальный институт исследований в сфере здравоохранения и ухода (NIHR) и Google. Систему создали исследователи Университетского колледжа Лондона (UCL), которые несколько лет тестировали её в лабораторных условиях.

После первого применения системы во время реальной операции исследователи заявили, что довольны результатами. Сейчас они работают над более масштабным исследованием.

"Это вернуло мне мою жизнь"

После операции Хибберт сообщил об улучшении зрения.

"Когда я открыл глаза после операции, мне показалось, будто ко мне вернулось полное, 360-градусное зрение — целый год я не видел так хорошо", — рассказал он.

Через восемь недель после операции мужчина продолжал замечать улучшение зрения буквально каждые несколько дней.

"Ко мне вернулась энергия, а все побочные симптомы, от которых я страдал до операции, исчезли. Это вернуло мне мою жизнь", — сказал Хибберт.

Министр инноваций в сфере здравоохранения Джеймс Фрит заявил, что рад тому, что операция была проведена в рамках исследования, профинансированного государством.

"Для использования ИИ необходимы надлежащие меры безопасности, и мы всегда будем следить за тем, чтобы вопросам безопасности уделялось должное внимание. Но мы также позаботимся о том, чтобы воспользоваться возможностями, которые он предоставляет", — добавил министр.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что искусственный интеллект всё активнее применяется в медицине — в частности, для диагностики заболеваний, прогнозирования результатов лечения и подбора персонализированной терапии. Алгоритмы могут анализировать медицинские изображения, данные о состоянии пациента и результаты обследований, помогая врачам выявлять отклонения и принимать решения.

В то же время ИИ рассматривают прежде всего как инструмент помощи медикам, а не как их замену. Его использование также поднимает вопросы безопасности медицинской информации, объективности алгоритмов и ответственности в случае ошибки.

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