Врач дала полезные советы перед употреблением добавок и витаминов

Пандемия COVID-19 заставила большинство людей пересмотреть свои взгляды на профилактику заболеваемости и заботу о собственном здоровье. Фармацевтические компании всего мира предлагают многочисленные добавки для предотвращения и решения проблем в организме. Но всем ли они нужны и идут на пользу? Консультация врача, обследование и правильное питание – вот первые шаги, которые должны предшествовать приему любых препаратов.

Самостоятельное назначение себе лекарства в лучшем случае не будет иметь результата, а в худшем – может серьезно навредить. Такими выводами поделилась с изданием Northwestern Medicine врач интегративной медицины, доктор медицинских наук Мелинда Ринг.

Несмотря на большую потенциальную пользу добавок для человека, следует помнить, что они не лечат конкретные заболевания, а лишь поддерживают организм при правильном приеме. С особой осторожностью их следует назначить детям, пожилым людям, беременным женщинам и матерям, кормящим грудью.

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Остальным людям Мелинда Ринг советуют придерживаться определенных рекомендаций.

Нужно понимать, какое свое состояние вы хотите улучшить и чего ожидаете от добавок. Следует тщательно изучить механизм действия препарата и сравнить пользу и риск вреда для вашего здоровья, ведь даже самый простой препарат может иметь побочные эффекты.

Специалист сможет оценить ваше состояние и составить лучшую схему лечения, учитывая особенности вашего здоровья. Если вы уже принимаете лекарство от хронических заболеваний, об этом нужно сообщить врачу, поскольку употребление добавок может повлиять на механизм действия препаратов и привести к ухудшению или рецидиву.

Перед приемом добавок следует тщательно проанализировать вашу схему питания, ведь если рацион сбалансирован, то в дополнительных препаратах может не быть нужды. Продукты, обогащенные витаминами, минералами, антиоксидантами и другими питательными веществами, несут такую же пользу организму, как и пищевые добавки.

Так, для здоровья сердца и мозга потребляйте листовые овощи, для достижения противовоспалительного эффекта добавьте куркуму, а для повышения концентрации – розмарин.

На самом деле, эффектов многих добавок можно достичь простыми способами. Так, исследование показывает, что физические упражнения улучшают когнитивную память и настроение. Кроме того, положительно повлиять на здоровье может полноценный сон и достаточное потребление обычной воды.

Если после прохождения обследования и консультации со специалистами вы решились на прием добавок, позаботьтесь о том, что выбрать качественные препараты. Выберите известные и проверенные бренды и убедитесь, что они имеют необходимые сертификаты и защищены от фальсификации.

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