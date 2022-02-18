Врач-инфекционист Федорова рассказала, какие продукты помогают в борьбе с коронавирусом

Куриные яйца и рыба содержат множество минералов и помогают организму бороться с коронавирусом. Об этом в своем новом блоге рассказала врач-инфекционист и депутат от партии "Наш край" Светлана Федорова.

"Яйца содержат железо, магний, калий, кальций, а также цинк, и они не теряют своих полезных свойств даже во время термической обработки. Благодаря своему составу яйца увеличивают выработку лимфоцитов, угнетают размножение вирусов, сокращают продолжительность инфекции, обладают противовоспалительными свойствами", — рассказала Светлана Федорова в видео.

По ее словам, в период вспышки коронавируса крайне важно ввести в рацион жирную рыбу. И не обязательного дорогу – подойдет и обычная сельдь.

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"Морская рыба в своем составе имеет омегу-3, которая обеспечивает строительные блоки для противовоспалительных гормонов – эйкозаноидов, а они благотворно влияют на иммунную систему", – рассказывает Федорова.

Врач-инфекционист советует добавлять в пищу специю куркума, которая является естественным антибиотиком, а также употреблять сыры, крольчатину и индюшатину, которые помогут нормализовать сон после заболевания коронавирусом.

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