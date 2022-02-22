Врач-инфекционист рассказала об опасности употребления лимона и имбиря во время COVID-19

Больным ковидом лучше не употреблять лимон и имбирь, а витамины не помогают во время лечения. Об этом рассказала врач-инфекционист и депутат партии "Наш край" Светлана Федорова в своем новом видео-блоге "Топ мифов о ковиде".

"Во время вирусной нагрузки желудочно-кишечный тракт и так раздражается. А есть люди, склонные к язвенным болезням и гастритам. И такая убойная смесь, как лимон с имбирем, провоцирует разъедание слизистой, а значит вирусу легче проникнуть через поврежденную слизистую. Употреблять такие вещества могут только люди, абсолютно уверенные в своем здоровье. А сейчас это редкость", – сказала Федорова.

Также в своем видео-блоге доктор Федорова развенчала и другие мифы о ковиде. К примеру, рассказала, почему витамины не помогают во время лечения, а также насколько маски защищают нас от инфекции.

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