Врач-инфекционист Светлана Федорова рассказала, как вода помогает в борьбе с ковидом

При коронавирусе суточная норма потребления воды должна увеличиваться вдвое. Об этом заявила врач-инфекционист и депутат партии "Наш край" Светлана Федорова. "Без увеличения потребления жидкости наша иммунная и сосудистая системы не могут нормально функционировать, а значит организм не в состоянии давать серьезный ответ вирусу", — сказала Федорова в своем новом блоге на Ютубе

Врач рассказывает, что существует общеизвестное правило, согласно которому рассчитывается дневная норма воды: 25-30 мл на 1 кг веса. К примеру, человеку весом 60 кг нужно выпивать почти два литра в сутки. При болезни потребление воды должно увеличиться вдвое, соответственно, нужно выпить уже 4 литра в день.

"Мы все понимаем, что такое количество жидкости употребить сложно. А если болеет ребенок – то малыша совсем не заставить выпить, например, два литра. Поэтому я как врач-инфекционист рекомендую при болезни увеличить потребление воды вдвое от своего обычного количества, которое вы выпиваете каждый день", — говорит Федорова.

Видео дня

Второй важный момент: вода из кулера – не поможет в борьбе с вирусом. Она дистиллирована и не несет в себе никаких полезных элементов, таких как магний и кальций. При ковиде важно употреблять именно минерализованную воду, которую можно купить в аптеках, – говорит инфекционист и депутат "Нашего края" Федорова. Больше полезных советов читайте на странице Доктора Правда Федорова в Фейсбуке.