Врач назвал основные факторы, вызывающие аллергию весной

Весной аллергики страдают прежде всего от цветения сезонных растений. Первыми, еще в конце февраля, просыпаются деревья – береза, ольха, граб, дуб и прочее, и уже с тех пор люди, страдающие аллергией, начинают чувствовать дискомфорт.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал врач-аллерголог Олег Назар. Он отметил, что примерно 27-28 февраля начинает расцветать ольха, дальше добавляется береза, которая цветет до мая, а после этого – разнотравье. Приблизительно в середине - в конце лета начинает цвести полынь и амброзия.

"Это самые мощные аллергены. Поэтому люди испытывают первое ухудшение, когда еще даже снег лежит", – объяснил специалист.

По его словам, параллельно с указанными деревьями также цветут фруктовые: абрикос, вишня, черешня, яблоня. Они также могут оказывать влияние на состояние аллергика.

Четкие симптомы обычно проявляются во время пребывания на улице, особенно за городом, где больше растительности. Также, по словам Назара, если человек живет где-то не ниже 5-6 этажа, он может почувствовать дискомфорт, когда открыты окна. Начинается чихание, слезотечение, чувство песка в глазах, одышка. Все это может исчезать при нахождении аллергика в закрытом помещении.

"То есть заходит на работу, домой. Закрытые окна, работает кондиционер, то есть нет притока наружного воздуха, – то за час становится получше. Во время пребывания снова на улице, где-то через час, человек снова чувствует, что что-то оно не так. Поэтому и называется эта аллергия сезонной, потому что имеет четкую сезонность – весна, начало лета, конец лета", – объяснил медик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Существует целый ряд комнатных растений, как и не стоит заводить, если вы или кто-то из ваших близких, включая животных, склонен к аллергии. Речь идет о разных видах папоротников, орхидей, плющей, фикусов и т.д.

– Среди садовых растений также много растений, которые опыляются переносом пыльцы через воздух и могут вызвать приступы сенной лихорадки у чувствительных людей. К таким растениям подтверждено относятся туя, ольха, ясень, осина, бук, береза.

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