Как уберечься от вирусов зимой – советы врача

Для многих из нас зима ассоциируется с ожиданием праздников и прогулок по снежным улицам. Однако часто это время года приносит не только приятные сюрпризы. Ни для кого не секрет, что в этот период подверженность острым респираторным заболеваниям значительно возрастает, поскольку в окружающей среде увеличивается количество вирусов. Тепло, прогулки по улице и увлажнение воздуха могут помочь уберечься от недугов.

Когда холодный воздух попадает в носовые ходы и верхние дыхательные пути, организм не так эффективно борется с вирусами, поэтому зимой они распространяются быстрее. Такое утверждение выразил изданию Northwestern Medicine врач первичной медицинской помощи, доктор медицинских наук Уинстон Д. Раджендрам.

Зимой вероятность заболеть значительно растет, поэтому врач советует следовать определенным советам, чтобы предотвратить это.

Видео дня

Прогулка с мокрыми волосами или без головного убора не является прямой причиной вирусных заболеваний, однако она может привести к переохлаждению или обморожению, что в свою очередь снизит защитные силы организма. Во избежание физиологических состояний, которые усиливают вашу чувствительность к вирусной атаке, зимой следует носить несколько слоев натуральной одежды, хорошо удерживающей тепло.

Из-за страха заболеть вы можете избегать выхода на улицу Однако это не лучшее решение, ведь отсутствие солнечного света снижает уровень витамина D в организме и снижает иммунитет. Поэтому зимой не нужно отказываться от прогулок.

Часто воздух в помещении в отопительный сезон или даже сухой морозный воздух на улице способствует распространению вирусов, поскольку слишком высушивает слизистые и делает их менее эффективными в борьбе. Поэтому следует внимательно следить за влажностью.

Кроме того, для снижения риска заболеваемости на коронавирус доктор Раджендрам советует зимой носить маски, чаще мыть руки, не прикасаться к лицу, а также пройти курс прививок.

Ранее OBOZREVATEL рассказал об ухудшении эпидситуации. Врачи отметили рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей и взрослых.