Врач рассказал, сколько нужно сна человеку в разном возрасте и как высыпаться

Для полноценного восстановления сил взрослому человеку необходимо спать не менее семи часов в сутки. При этом потребности во сне могут быть очень индивидуальны.

Об этом CNN рассказал доктор Радж Дасгупта, доцент кафедры клинической медицины отделения легочной терапии, реанимации и медицины сна Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии. По его словам, недостаток сна может повысить риск болезней сердца, диабета, ожирения и деменции.

Так, согласно рекомендациям Национального фонда сна (США), здоровому человеку следует спать 7-9 часов в сутки. Однако потребности во сне могут зависеть от возраста, отмечают ученые.

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Как показало новое исследование, даже один день дефицита сна может навредить самочувствию. Некачественный сон также может быть связан с тревожностью, депрессией и биполярным расстройством, предостерегает Радж Дасгупта.

При этом наиболее полезен именно глубокий сон и переход в фазу REM (фаза быстрого движения глаз, когда воспоминания консолидируются и закрепляются), способствующий улучшению когнитивных способностей в течение дня. Это также помогает ярко мечтать.

Иногда, даже выспавшись, человек может чувствовать усталость из-за того, что не достигает этих фаз.

1. Соблюдайте режим сна – ежедневно ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. Полезно завести дневник, где можно записывать данные о количестве сна и ночных подъемов. Кроме того, в спальне должно быть темно и прохладно, когда вы ложитесь.

2. Выключайте перед сном гаджеты, поскольку их свет может воздействовать на цикл сна и бодрствования.

3. Практикуйте техники осознанности: дыхательную гимнастику, йогу, медитацию.

4. Полноценно питайтесь и будьте физически активны.

Новорожденный ребенок (0-3 месяца) может спать от 14 до 17 часов в сутки.

От 4 до 11 месяцев детям требуется спать 12-15 часов, включая дремоту.

В 1-2 года – от 11 до 14 часов.

В 3-5 лет – от 10 до 13 часов.

В 6-13 лет – от 9 до 11 часов.

В 14-17 лет – от 8 до 10 часов.

В 18-65 лет – 7-9 часов.

Человеку старше 65 лет следует спать 7-8 часов в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США разработали "умную" кроватку для лучшего сна ребенка. Устройство оборудовано искусственным интеллектом. Кроме того, ранее ученые установили, что так называемые приложения для сна могут принести ребенку больше вреда, чем пользы.