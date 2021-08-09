Врач рассказал, сколько нужно сна человеку в разном возрасте и как высыпаться

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Новости медицины
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Сколько нужно спать взрослому

Для полноценного восстановления сил взрослому человеку необходимо спать не менее семи часов в сутки. При этом потребности во сне могут быть очень индивидуальны.

Об этом CNN рассказал доктор Радж Дасгупта, доцент кафедры клинической медицины отделения легочной терапии, реанимации и медицины сна Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии. По его словам, недостаток сна может повысить риск болезней сердца, диабета, ожирения и деменции.

Так, согласно рекомендациям Национального фонда сна (США), здоровому человеку следует спать 7-9 часов в сутки. Однако потребности во сне могут зависеть от возраста, отмечают ученые.

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Здоровому человеку следует спать 7-9 часов в сутки

Как показало новое исследование, даже один день дефицита сна может навредить самочувствию. Некачественный сон также может быть связан с тревожностью, депрессией и биполярным расстройством, предостерегает Радж Дасгупта.

При этом наиболее полезен именно глубокий сон и переход в фазу REM (фаза быстрого движения глаз, когда воспоминания консолидируются и закрепляются), способствующий улучшению когнитивных способностей в течение дня. Это также помогает ярко мечтать.

Иногда, даже выспавшись, человек может чувствовать усталость из-за того, что не достигает этих фаз.

Наиболее полезен глубокий сон и переход в фазу REM
Что нужно делать, чтобы высыпаться

1. Соблюдайте режим сна – ежедневно ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. Полезно завести дневник, где можно записывать данные о количестве сна и ночных подъемов. Кроме того, в спальне должно быть темно и прохладно, когда вы ложитесь.

2. Выключайте перед сном гаджеты, поскольку их свет может воздействовать на цикл сна и бодрствования.

3. Практикуйте техники осознанности: дыхательную гимнастику, йогу, медитацию.

4. Полноценно питайтесь и будьте физически активны.

Новорожденный может спать от 14 до 17 часов в сутки
Сколько нужно спать в разном возрасте

  • Новорожденный ребенок (0-3 месяца) может спать от 14 до 17 часов в сутки.

  • От 4 до 11 месяцев детям требуется спать 12-15 часов, включая дремоту.

  • В 1-2 года – от 11 до 14 часов.

  • В 3-5 лет – от 10 до 13 часов.

  • В 6-13 лет – от 9 до 11 часов.

  • В 14-17 лет – от 8 до 10 часов.

  • В 18-65 лет – 7-9 часов.

  • Человеку старше 65 лет следует спать 7-8 часов в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США разработали "умную" кроватку для лучшего сна ребенка. Устройство оборудовано искусственным интеллектом. Кроме того, ранее ученые установили, что так называемые приложения для сна могут принести ребенку больше вреда, чем пользы.

Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко
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