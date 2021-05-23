Врач сказал, как в Украине в разы снизить смертность от коронавируса

Врач-анестезиолог из Израиля считает, что снизить смертность в Украине от коронавируса можно соблюдая правильный подход к лечению. Как минимум не давать лекарств, которые не нужны.

Об этом Борись Бриль, который также является ответственным за клинические исследования препаратов против COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских клиник, рассказал в интервью OBOZREVATEL. Он уверен, что уже такие меры помогут в разы снизить количество летальных случаев.

"Как минимум, не давать лекарств, которые не нужно давать. И уже это может снизить смертность в разы и в момент. Для этого не нужно финансирование, для этого нужно заставить соблюдать протоколы лечения жесткой уголовной ответственностью", – сказал врач.

По словам Бриля, ситуация с коронавирусом оголяет проблематику медицины в Украине.

"Нет системного подхода, а врач не несет никакой ответственности за неправильное лечение. К примеру, во всем мире принято, что бактериальный тонзиллит лечится антибиотиком, а в Украине им промывают пробки в гландах. В Израиле за такие промывания врач сел бы в тюрьму", – подчеркнул он.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 22 мая в Украине было официально подтверждено 2 179 988 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 606 – обнаружены за прошедшие сутки.

Также от COVID-19 в стране умерли уже 49 279 человек (+178 за сутки), а 1 941 625 пациентов (+12 586 за сутки) полностью победили болезнь.