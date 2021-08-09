На Волыни отправили под суд врача из-за смерти беременной женщины

Врача-гинеколога из города Любомль (Волынская область) будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациентки. Женщина скончалась во время преждевременных родов еще 9 февраля 2018 года.

Обвинительный акт в соответствующем уголовном производстве в суд направила Ковельская окружная прокуратура, сообщается на сайте ведомства в понедельник, 9 августа. Известно, что подозреваемая работала в Любомльской центральной районной больнице.

Как заявили следователи, женщина-врач, оказывая медицинскую помощь беременной, допустила ряд ошибок. Каких именно, в прокуратуре не сообщили.

Умершая, у которой раньше назначенного срока начались роды, вынашивала третьего ребенка.

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Уголовное производство возбуждено по ч.1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного).

Если суд признает гинеколога виновной, то ее могут наказать ограничением или же лишением свободы на срок до двух лет. Также врачу могут запретить занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или отправить ее на исправительные работы на срок до двух лет.

Напомним, что в апреле текущего года в Киеве сообщили о подозрении акушер-гинекологу частной клиники. По данным следствия, врач допустил ошибку во время кесарева сечения и его пациентке пришлось удалить матку.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в роддоме в городе Белгород-Днестровский Одесской области мать отказалась уже от второго своего ребенка. 22-летняя женщина оставила первого новорожденного в больнице два года назад.