Врачи дали советы по питанию при чувствительности к глютену

Сбалансированное питание – залог здоровья и правильной работы организма человека. Именно из пищи мы получаем максимальное количество витаминов, минералов и питательных веществ, необходимых для полноценной жизни. Но иногда желудочно-кишечный тракт не способен правильно усваивать и переваривать определенные продукты – тогда возникает пищевая непереносимость, которая вызывает неприятные симптомы и способствует развитию заболеваний.

Одним из распространенных расстройств является неспособность организма переваривать глютен – белок, содержащийся в пшенице, ячмене, ржи и их смесях. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию, каких продуктов следует избегать и чем сбалансировать рацион при чувствительности к глютену.

Многие избегают потребления глютена из-за личных предпочтений или проблем со здоровьем. Так, чаще всего безглютеновой диеты придерживаются при наличии одного из следующих состояний:

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аллергия на пшеницу – состояние, при котором иммунная система ошибочно считает белок или другой аллерген вирусом или бактерией и производит антитела к нему, что, в свою очередь, может проявляться заложенностью носа, осложненным дыханием и другими симптомами.

чувствительность к глютену, не связанная с целиакией – состояние, которое вызывает неприятные симптомы, например вздутие, боли в животе, диарею или запор, головные боли и т.д. даже без поражения тонкой кишки.

целиакия – аутоиммунное заболевание, во время которого глютен вызывает активность иммунной системы, что повреждает слизистую тонкой кишки и затрудняет усвоение питательных веществ из пищи.

глютеновая атаксия – аутоиммунное заболевание, поражающее нервные ткани и вызывающее проблемы с мышечным контролем и движением мышц.

Людям с непереносимостью глютена следует внимательно относиться к своему питанию и тщательно изучать состав продуктов перед потреблением. Издание Healthline назвало список продуктов, которых следует избегать, и посоветовало, какие добавить в свой рацион.

Зерновые, содержащие глютен

К перечню относят пшеницу, ячмень, рожь, кускус, ягоды пшеницы, фарро и т.д. Следует заметить, что овес не содержит глютена, однако может загрязняться им во время обработки

Мучные продукты и выпечка

Большинство видов продуктов из муки содержат глютен. Поэтому с осторожностью следует отнестись к хлебу (белому, цельнозерновому, ржаному, на закваске), рогаликам, крекерам.

Кроме того, под запрет попадают торты, пирожные, кексы, блины и вафли. Перед употреблением указанных продуктов необходимо изучить состав и оценить их пользу для вашего здоровья.

Макаронные изделия

Традиционные макароны изготовляют с добавлением семян, содержащих глютен. Поэтому избегайте лапши и спагетти из пшеничной муки и выбирайте альтернативные варианты, например рисовую лапшу или макароны из смеси злаков.

Закуски

Как правило, продукты, которыми удобно перекусить, содержат много вредного, в том числе и глютен. Злаковые и энергетические батончики, мюсли, печенье, чипсы, конфеты не принесут пользы даже здоровому человеку, поэтому следует свести их потребление к минимуму.

Некоторые приправы

Хотя приправы не являются полноценным источником глютена, однако некоторые из них содержат его. Кетчупы, смесь специй, заправки для салатов, соусы (соевый, барбекю, сливочный), маринады, солодовый уксус – не лучший выбор для людей с чувствительностью к специфическому белку.

Для любимых блюд вы можете приготовить специи и заправки самостоятельно и смаковать без ущерба организму.

Напитки

Содержать глютен могут даже напитки, поэтому будьте осторожны при выборе пива, кофейных напитков, шоколадного молока и т.д.

Обработанные продукты

Еда, которая проходит значительную обработку, не может быть полезной. Кроме того, большинство таких продуктов содержат глютен. Людям с непереносимостью следует избегать плавленых сыров, заменителей мяса, консервированных супов, пудингов и десертов, некоторых видов мороженого, картофеля фри.

Несмотря на значительный перечень продуктов, находящихся под запретом, рацион людей с непереносимостью глютена может быть полноценным, полезным и разнообразным.

Фрукты и овощи

Обогащенный фруктами и овощами рацион может снабдить организм необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами.

Без лишних опасений добавьте в меню яблоки, шпинат, авокадо, сливы, персики, капусту, морковь, перец, брокколи, цуккини и грибы. Обратите внимание, что если продукты приготовлены в кляре или сахарной глазури, они могут содержать глютен.

Некоторые зерновые

Хотя и большинство злаков запрещено людям с чувствительностью к глютену, некоторые из них его не содержат. Для приготовления любимых блюд используйте гречневую крупу, просо, дикий или коричневый рис, кукурузу, амарант и продукты из этих круп.

Бобовые

Бобовые являются источником необходимых для организма веществ.

Как правило, именно фасоль, бобы, чечевицу, нут и горох используют в качестве альтернативы макаронным изделиям и другим продуктам, содержащим глютен.

Животные белки

Белок – один из важнейших макроэлементов, который мы получаем из пищи. Такие животные белки, как яйца, мясо, домашняя птица, рыба, йогурт или сыр, не содержат глютена и будут полезны для работы систем организма.

Орехи и семена

Орехи и семена не содержат глютена и являются источником питательных веществ и жира.

Без предостережения можно потреблять семена тыквы и подсолнечника, кешью, миндаль, фундук, грецкие орехи, фисташки, миндальное и арахисовое масла. Кроме того, некоторые из этих продуктов можно превратить в безглютеновую муку и готовить любимые блюда.

Здоровые жиры и растительные масла

Большинство источников полезного жира не содержат глютена, поэтому в рационе должны быть жирные йогурты, оливковое масло, авокадо, несладкий кокос и т.д.

Некоторые приправы

Для придания блюдам особого привкуса людям с чувствительностью к глютену можно использовать яблочный уксус, свежие травы (базилик, розмарин, кинза), хумус, песто, тахини, горчицу, большинство сушеных специй.

Как видим, непереносимость глютена – неприятное состояние, требующее тотального контроля при выборе пищевых продуктов и приготовлении блюд. Несмотря на большое количество запретов, каждому по силам сбалансировать свой рацион таким образом, чтобы в него попадали полезные и безопасные продукты, которые не ухудшали самочувствие и насыщали организм всем необходимым для полноценной работы.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о пользе и вреде известной диеты. Врач-гастроэнтеролог подчеркнул, что полный отказ от глютена показан только при подтверждении целиакии.