Что должны знать родители детей с врожденным пороком сердца: ответ врачей

Зарождение и появление новой жизни – самое прекрасное, что можно представить в мире. С рождением ребенка родители связывают только самые лучшие надежды. Они мечтают о беззаботном детстве, разностороннем развитии и насыщенном времени, проведенном вместе. Однако больше всего мамы и папы желают, чтобы их ребенок рос здоровым. К сожалению, не всегда все их мечты могут сбыться, а детские заболевания часто оказываются достаточно серьезными.

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Врожденный порок сердца – распространенный диагноз, который может прозвучать для родителей как приговор. Однако именно в такой ситуации взрослые должны сохранять спокойствие, потому что от них зависит жизнь и здоровье малыша. Издание FamilyDoctor.org рассказало, могут ли родители помочь недугу и на что следует обращать внимание после рождения.

Диагноз "врожденный порок сердца" означает, что ребенок уже родился с нарушениями в работе сердца. Еще в утробе матери орган развивался слабо или с определенными дефектами. Некоторые нарушения могут быть незначительными, при этом дети вырастают сильными и здоровыми, однако другие способны стать роковыми.

К распространенным порокам относят: дефект камеры сердца, аномалии сердечной мышцы, дефект сердечного клапана, дыру в сердце.

Симптомы врожденного порока сердца

В зависимости от конкретного нарушения симптомы могут отличаться. Некоторые из них заметны сразу после рождения, другие – с взрослением ребенка, а некоторые – совсем не проявляют себя.

На серьезный порок сердца у малышей могут указывать:

Ускоренное дыхание;

Синюшный цвет кожи, губ и ногтей;

Вялость и плохой аппетит;

Шумы в сердце.

С взрослением к указанным симптомам может прибавляться усталость во время тренировок и одышка.

Причины развития врожденного порока сердца

Иногда врачи не могут установить точную причину, вызывающую серьезные пороки у ребенка. Однако существуют некоторые факторы, повышающие риск ее развития. К наиболее распространенным относятся:

Наследственность;

Наличие некоторых генетических заболеваний, например синдрома Дауна;

Инфекционные процессы во время беременности, например инфицирование краснухой;

Неконтролируемый уровень сахара в крови матери во время беременности;

Злоупотребление лекарствами, алкоголем или химическими веществами во время беременности.

В большинстве случаев будущие родители не могут повлиять на развитие порока сердца у нерожденного малыша, однако соблюдение определенных правил может снизить этот риск. Так, качественная подготовка к беременности, сбалансированное питание, контроль хронических заболеваний и консультации специалистов могут поддержать организм мамы и повысить шансы на рождение здорового ребенка.

Как диагностировать врожденный порок сердца?

Некоторые серьезные проблемы с сердцем малыша можно диагностировать уже во время беременности с помощью ультразвукового исследования, другие – становятся заметны сразу после рождения. Если проблема не слишком серьезная, то она может проявиться с течением времени, иногда даже во взрослом возрасте.

Если вы заметили тревожные симптомы у своего ребенка, не медлите с походом к врачу. Специалист проведет осмотр и определит, нужны ли дополнительные обследования для постановки диагноза. Так он может назначить ребенку электрокардиограмму или катетеризацию сердца, рентген грудной клетки, МРТ сердечно-сосудистой системы, а также измерить уровень кислорода в крови.

Подлежит ли врожденный порок лечению?

В зависимости от серьезности проблемы терапия будет отличаться. На самом деле некоторым детям вообще не нужно лечение, поскольку порок не угрожает их полноценной жизни. Другие дети могут нуждаться в медикаментозной терапии, направленной на укрепление сердца и предотвращение осложнений. В тяжелых случаях может потребоваться операция сразу после рождения или спустя некоторое время. К счастью, после устранения дефекта хирургическим путём дети быстро возвращаются к нормальной жизни.

В то же время семье, в которой растет ребенок с пороком сердца, следует наладить правильный образ жизни. Учитывайте, что ваш ребенок может быстрее уставать или быть склонным к развитию других патологий, например легочной гипертензии, аритмии или застойной сердечной недостаточности. Родителям в первую очередь следует принять этот факт, узнать о нем как можно больше и заручиться поддержкой специалистов, ведь именно ваша осведомленность позволит вовремя заметить тревожные симптомы и обратиться за помощью.

Сердце – настоящий мотор нашего организма, а нарушения в его работе влияют на все системы. К сожалению, дети тоже на 100 процентов не защищены от сердечных заболеваний. Врожденный порок сердца – серьезный недуг, но не приговор. Правильный образ жизни до и во время беременности, тщательное обследование малыша в утробе и после рождения, контроль специалистов – все это может помочь предотвратить серьезные осложнения и подарить младенцу полноценную и здоровую жизнь.

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