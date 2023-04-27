Врачи дали советы тем, кто стремится быстрее забеременеть

Рождение ребенка – самое большое чудо в мире. Период беременности большинство женщин вспоминают как волшебное и незабываемое время, когда внутри развивается новая жизнь, которая с рождения станет для них наиболее ценной. Собираясь родить ребенка, не все задумываются, что планировать этот шаг нужно заранее. Поскольку, к сожалению, не всегда беременность наступает сразу, когда мы к этому стремимся, иногда на нашу фертильность могут влиять многочисленные внешние факторы и собственные вредные привычки.

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Подготовка к беременности – залог рождения здорового малыша и сохранение здоровья молодой мамы. Издание Grow by WebMd дало полезные советы тем, кто стремится к появлению ребенка.

Планируя беременность, следует в первую очередь позаботиться о собственном организме и отказаться от некоторых привычек, которые могут затруднять процесс оплодотворения.

Удерживайте здоровый вес

Избыточный вес или его недостаток снижают шансы забеременеть. Это происходит из-за возможных изменений гормонального фона. Если у вас нерегулярный менструальный цикл, то беременность может не наступать в течение длительного времени.

Поддержание здорового веса в течение жизни чрезвычайно важно еще и потому, что избыточная масса тела может вызвать серьезные осложнения уже во время беременности. К основным из них относятся гестационный диабет, преэклампсия, выкидыш или рождение ребенка с избыточным весом или недостатками развития.

Выберите лучшее время для беременности

Незапланированная беременность может стать стрессом или вызвать у женщины проблемы со здоровьем. Однако и промедление с рождением детей тоже не рекомендовано. Дело в том, что с годами способность к оплодотворению снижается как у мужчин, так и у женщин. Поэтому следует проконсультироваться со специалистом и реально оценивать свои шансы на успешное зачатие и легкую беременность в старшем возрасте.

Избавьтесь от вредных привычек

Алкогольные напитки и табак – одни из крупнейших врагов общего здоровья мужчин и женщин. Кроме того, злоупотребление ими снижает шансы забеременеть. Следует отметить, что избавиться от вредной привычки следует еще до наступления беременности, чтобы предотвратить рождение больного малыша. Ваш партнер тоже должен это сделать, поскольку алкоголь негативно влияет на эректильную функцию.

В то же время, регулярное курение вызывает изменения в фаллопиевых трубах и шейке матки, что может спровоцировать выкидыш, а также повреждает ваши яичники, которые начинают производить меньше яйцеклеток, снижая шансы забеременеть.

Не устанавливайте спортивные рекорды

Активный образ жизни – правильный выбор, ведь движение необходимо человеку в любом возрасте. Однако если вы планируете беременность, следует снизить физические нагрузки. Интенсивные тренировки провоцируют гормональные изменения, которые не позволяют вашим яичникам работать правильно и производить яйцеклетки.

Это не значит, что нужно отказываться от спорта – просто пересмотрите интенсивность упражнений и скорректируйте их с учетом ваших жизненных планов.

Выбирайте правильное время для секса

Некоторые пары не могут забеременеть, поскольку не понимают, как работает женский организм. На самом деле, в течение одного цикла есть несколько дней, которые подходят для оплодотворения. Именно их следует использовать, планируя беременность. В период овуляции (приблизительная середина менструального цикла) и несколько дней до и после нее фертильность женщины самая высокая.

Наслаждаясь интимными отношениями именно в этот период, вы значительно повышаете шансы на удачную беременность.

Принимайте витамины

Беременность – это не просто время вынашивания малыша, это период повышенной нагрузки на женский организм. Сейчас ему нужна дополнительная поддержка и забота. Не медлите с консультацией врача по поводу назначения витаминных комплексов до и во время беременности, ведь они помогут пополнить баланс питательных веществ и предотвратить врожденные патологии у ребенка.

Сделайте прививку

Как правило, профилактические прививки должны быть сделаны в раннем детстве. Однако в период планирования беременности следует проверить, защищены ли вы от опасных инфекционных заболеваний. Дело в том, что некоторые из них могут мешать рождению ребенка, а иногда даже приводить к необходимости прерывать беременность из-за высокого риска внутриутробного инфицирования малыша.

К наиболее серьезным инфекциям относятся краснуха, ветряная оспа, герпес – именно они несут наибольшую угрозу в случае первичного инфицирования во время беременности.

Урегулируйте прием лекарств

Подготовка к беременности важна тем, что она предотвращает проблемы со здоровьем у будущей мамы и предохраняет от побочных эффектов некоторых лекарств. Однако назначение и отмену медикаментозной терапии следует согласовывать с врачом.

Некоторые препараты не вредны для малыша, но могут навредить маме, а после приема других следует подождать с беременностью в течение некоторого времени.

Как видим, беременность – не только прекрасное время ожидания малыша, но и проверка мамы на стойкость. Чтобы этот период стал легким и радостным, следует готовиться к нему заранее. Забота о своем организме, здоровый образ жизни, сбалансированное питание и отсутствие стресса – эти простые способы помогут ускорить наступление долгожданной беременности и обеспечат рождение здорового ребенка.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о необходимости железа во время беременности. Специалисты подчеркнули, что анемия и скрытый дефицит железа оказывают значительное влияние на здоровье будущей мамы и внутриутробное развитие малыша.