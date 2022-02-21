Врачи назвали интересный метод лечения ревматоидного артрита

Иммунная система человека – необходимая составляющая организма, поскольку именно она на протяжении всей жизни помогает распознавать вирусы и бактерии и бороться с ними. Иногда с защитными силами возникают проблемы и они вместо "чужаков" начинают атаковать собственные здоровые клетки и ткани. В таких случаях развиваются аутоиммунные заболевания. Одним из них является ревматоидный артрит – недуг, вызывающий хроническое воспаление, боль и ограниченность в суставах.

На ранних стадиях болезнь бывает сложно распознать, да и лекарства от нее на сегодняшний день не существует. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию и рассказал, как не пропустить артрит и что поможет в облегчении его симптомов.

Осложняет постановку диагноза то, что симптомы ревматоидного артрита развиваются в течение длительного времени, а также могут внезапно появляться и исчезать. По утверждению специалистов Mayo Clinic, на начальных стадиях люди жалуются на опухлость и повышенную температуру в мелких суставах пальцев на руках и ногах, нарушение подвижности с утра и после бездействия, усталость и потерю аппетита.

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Поскольку иммунная система атакует различные здоровые клетки, некоторые могут иметь жалобы, не связанные с суставами. Так, около 40% пациентов с ревматоидным артритом испытывают проблемы с кожей, глазами, легкими, сердцем, почками, костным мозгом и сосудами. Со временем прогрессирующая болезнь может приводить к деформации и смещению суставов.

На сегодняшний день у врачей нет однозначного ответа о причинах, вызывающих развитие заболевания. Однако среди возможных факторов, повышающих риск его возникновения, называют:

пол: женщины болеют ревматоидным артритом чаще мужчин;

возраст: хотя заболевание может развиваться в любом возрасте, но чаще всего начинается в среднем;

историю семьи: риск недуга возрастает, если в вашей семье уже случались случаи заболевания им;

курение: вредная привычка повышает риск артрита и усложняет его течение;

избыточный вес: люди с лишними килограммами несколько больше рискуют заболеть ревматоидным артритом.

К сожалению, вылечить недуг полностью невозможно, однако ранняя диагностика повышает шансы на приостановку его стремительного развития и облегчение проявлений. Терапия всегда будет направлена на остановку воспалительного процесса, предотвращение разрушения суставов и органов, минимизацию длительных осложнений.

Несмотря на непростое течение, врачи советуют не отчаиваться и самостоятельно помочь себе в борьбе с недугом. Так, издание Healthline рассказало о достижении эрготерапии. Одним из новейших и прогрессивных методов лечения ревматоидного артрита может выступать трудотерапия.

Если развитие болезни влияет на функционирование в повседневной жизни, эрготерапевт поможет вам адаптироваться и улучшить деятельность с учетом индивидуальных особенностей и проявлений заболевания. Так, специалист может посоветовать регулярное выполнение простых ежедневных упражнений, которые будут включать работу по дому, приготовление пищи, одевание или купание, развитие определенных хобби и т.д. Как это может помочь вам?

После личной беседы и определения степени артрита эрготерапевт научит способам уменьшения боли в суставах, посоветует избегать длительного неподвижного состояния, а также научит упражнениям, которые помогут нарастить мышечную массу и силу. Также в процессе лечения вы узнаете, какого вида деятельности лучше избегать, а какой, наоборот, будет полезным. Так, плавание или пешая ходьба поможет при боли и скованности в коленях и ступнях.

В случае прогрессирования болезни специалисты трудотерапии посоветуют выбрать вспомогательные средства для облегчения своего состояния. К ним могут относиться инструменты, действующие на поврежденные суставы теплом или холодом для их успокоения или расслабления, компрессионные рукава для поддержки, специальное оборудование для спуска или подъема. Кроме того, при необходимости вы сможете посоветоваться со специалистами по соблюдению правильного режима труда и отдыха, а также отладке эмоционального состояния.

Конечно, трудотерапия не может вылечить поврежденный сустав и вернуть ему былую сноровку, однако выполнение определенных действий под контролем специалиста подарит уверенность в себе и поможет самостоятельно выполнять ежедневные дела без ущерба для здоровья.

Ревматоидный артрит – неприятное и неизлечимое заболевание, которое может поразить любого. Если вы заметили у себя тревожные симптомы, не мешкайте с походом к врачу и уверенно приступайте к лечению. Своевременная диагностика, позитивный настрой и помощь специалистов поможет отсрочить прогрессирование болезни, облегчить ее проявления и подарит уверенность в завтрашнем дне.

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