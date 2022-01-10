Врачи назвали основные мифы о гриппе и посоветовали, как уберечься

Осенне-зимний период обычно отмечается значительным ростом простудных заболеваний. Причина этого кроется в снижении защитных функций организма, падении температуры воздуха и дождливой прохладной погоде – благоприятной среде для размножения вирусов и бактерий. Одним из серьезных вирусных заболеваний является грипп, который имеет десятки видов и иногда может приводить к серьезным осложнениям.

Вокруг профилактики этого заболевания ведутся дискуссии, содержащие множество противоречивой информации, которая может сбить с толку и усложнить его предотвращение.

OBOZREVATEL проанализировал медицинские данные, с помощью которых развеял популярные мифы о гриппе и посоветовал, как от него уберечься.

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Так, эксперт по инфекционным заболеваниям и вакцинам, доктор медицины Грегори Поланд на информационном ресурсе Mayo Clinic опровергает выдумки о вакцинации от гриппа.

Медики всего мира пропагандируют вакцинацию как лучший способ уберечься от многих инфекционных болезней. Существует прививка и от гриппа. Вакцина производится из инактивированной (мертвой) частицы вируса и тренирует иммунитет для его распознавания. Заразиться от прививки невозможно.

Если человек почувствовал симптомы гриппа через несколько дней после вакцинации, это означает, что он встретился с вирусом до или сразу после нее, ведь для полноценной защиты и формирования антител должно пройти до двух недель после прививки.

Профилактическая вакцинация в первую очередь показана людям с тяжелыми хроническими заболеваниями или иммуносупрессией, ведь грипп может вызвать осложнения или даже привести к смерти. Однако здоровые люди тоже должны защитить свой организм, ведь нельзя предположить, как будет протекать болезнь и какой вред она может нанести. Вот поэтому вакцинация разрешена даже малышам от 6 месяцев.

Грипп имеет множество разновидностей, никогда нельзя предсказать, какой именно поразит вас. Кроме того, людей с крепким здоровьем прививка надежно защищает от заражения, но может поразить ослабленный иммунитет.

Вакцинация не дает 100% гарантии того, что вы совсем не заболеете, но однозначно защищает от тяжелого течения и осложнений. Итак, даже если вы заболели, вакцина поможет быстрее выздороветь.

С определенными тезисами согласны и эксперты издания Harvard Health Publishing и называют еще несколько обманчивых фактов о гриппе.

Действительно, по своим симптомам (повышение температуры, насморк, кашель и т.п.) грипп схож с обычной простудой. Однако его течение может быть гораздо сложнее и вызывать довольно грозные осложнения, например, пневмонию. Тяжелые случаи гриппа требуют длительного лечения и восстановительного периода, а также ежегодно приводят к многочисленным госпитализациям и ситуациям с летальным исходом.

Грипп – вирусное заболевание, поэтому заразиться им можно только в том случае, если вы встретились непосредственно с его возбудителем. Такая ассоциация вызвана тем, что грипп активно распространяется именно в холодное время года, поскольку погодные условия к этому способствуют, а защитные силы организма снижаются.

Вирусы хорошо поддаются лечению противовирусными препаратами, а антибиотики на них не действуют. Даже если вы имеете температуру, головную и мышечную боль, кашель (являющиеся обычными симптомами гриппа), не следует принимать антибиотики без назначения врача.

Они могут понадобиться только в том случае, если ваше состояние ухудшается, а к вирусу присоединилась бактериальная инфекция и вызвала осложнения, но установить это без анализов невозможно.

Куриный теплый бульон может помочь облегчить боль в горле, а также предотвратить обезвоживание организма и пополнить запас жидкости при высокой температуре. Однако больше никаких терапевтических свойств у него нет, поэтому не следует медлить с походом к врачу и действенным лечением.

Как видим, грипп – довольно серьезное заболевание, которое может нанести вред организму. Чтобы уберечься от него, следует прислушаться к советам, которые дают врачи. Так, кроме ежегодной вакцинации, доктор медицины Грегори Поланд советует соблюдать правила гигиены (чаще мыть руки и лицо после улицы, посещения общественных мест, перед едой и т.д.), укреплять общий иммунитет (например, бросить курить) и избегать мест большого скопления людей.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, в чем разница между ОРВИ и гриппом, а также отметил, что избежать заболевания можно, сделав прививку и соблюдая обычные противоэпидемические меры.