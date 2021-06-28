Врачи назвали первые признаки приближения тромбоза

Регулярный контроль уровня холестерина позволит вовремя распознать повышенный риск закупорки кровеносных сосудов, а также опасных патологий сердечно-сосудистой системы. Его повышенный уровень никак не проявляется, его замеряют только в экстренных случаях.

Как пишет Daily Expess, одним из неочевидных признаков повышенного холестерина является боль в затылке. Это может быть вызвано закупоркой кровеносных сосудов вокруг головы.

"Если это не остановить, кровеносные сосуды могут разорваться и вызвать инсульт", – говорят врачи клиники Medicover Hospitals.

Кроме того, по их словам, может проявляться боль в руках или ногах – накопление холестерина может закупорить кровеносные сосуды ног и рук и вызывать периодические боли или ощущение покалывания. Это признак того, что уровень холестерина у вас угрожающе высок.

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Врачи также объяснили, чем "хороший холестерин" отличается от "плохого".

"Это липопротеины высокой плотности (ЛПВП), которые удаляют холестерин из сосудистых стенок и чистят артерии. А плохой холестерин может накапливаться в стенках артерий и образовывать бляшки, вызывать атеросклероз, тромбоз, провоцировать инсульт, сердечный приступ", – говорится в материале.

Анализ крови поможет узнать точное количество холестерина, поэтому врачи рекомендуют его регулярно контролировать, чтобы снизить риск сердечных заболеваний и закупорки кровеносных сосудов.

Для профилактики повышенного холестерина следует избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров: пирогов, жареных продуктов, сосисок, жирного мяса, сливочного масла. Вместо этого следует придерживаться диеты в средиземноморском стиле и есть больше злаков, фруктов, овощей и рыбы, а мяса – меньше.

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