Врачи назвали предупредительные симптомы болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенная форма деменции, именно на нее приходится до 60-80% случаев. Заболевание влияет на память, мышление и поведение. К сожалению, состояние способно прогрессировать настолько, что может нарушить повседневную жизнедеятельность и функции человека.

Конечно, определенные ухудшения всех систем организма наблюдаются у пожилых людей с годами. Alzheimer's association рассказывает, как отличить обычные симптомы старения от ранних признаков болезни Альцгеймера.

С годами мозг меняется и начинает работать иначе. Пожилые люди отмечают, что мышление замедлилось, а также сложнее стало запоминать или вспоминать некоторые вещи, которые чуть позже восстанавливаются в памяти. Однако если вы стали замечать, что имеете серьезные провалы в запоминании привычных или недавних событий, часто повторяете или спрашиваете одно и то же, это может свидетельствовать о том, что некоторые клетки вашего мозга не работают. В дальнейшем симптомы могут нарастать и приводить к путанице в привычных событиях, времени или местах, изменении настроения и поведения.

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Зачастую первые тревожные симптомы более заметны для членов семьи или знакомых, поскольку самим людям с болезнью Альцгеймера бывает непросто понять, что с ними происходит.

Пожилые люди могут ошибаться в некоторых вещах, например, оплате квитанций или подсчете сдачи в магазинах, такие мелочи могут постигнуть даже молодежь. Однако при болезни Альцгеймера бывает сложно выполнять работу по плану, не отвлекаясь, например, человек может забыть, по какому рецепту приготовить блюдо, которое делал на протяжении многих лет. Также становится непросто работать с цифрами и концентрировать внимание.

Люди, живущие с болезнью, часто путаются со временем, днем или месяцем, если речь идет о чем-то, что не происходит здесь и сейчас.

Появляются трудности с расчетом времени, нужного для выполнения задач. Также они могут не понимать, где они и как здесь очутились.

Любому человеку может потребоваться помощь, например, в настройке техники или переводе инструкции. Однако у некоторых людей внезапно возникают проблемы с выполнением повседневных задач. К примеру, они не могут добраться до дома или другого знакомого места, составить список покупок или запомнить правила любимой игры. Именно такие симптомы могут свидетельствовать о болезни Альцгеймера.

Часто бывает сложно подобрать слово, просто крутящееся в голове и точно подходящее к ситуации. Этот процесс возникает у многих и не вызывает особого беспокойства. Однако при прогрессировании болезни Альцгеймера человек начинает повторять произнесенное либо не может следить за ходом беседы.

Также начинают возникать трудности со словарным запасом, называнием знакомых предметов или использование неправильных или необычных названий.

Возрастные изменения сетчатки глаза или катаракта – частые симптомы у пожилых людей. Однако проблемы со зрением могут свидетельствовать и о болезни Альцгеймера. Так, людям бывает сложно сфокусировать зрение, определить цвет или контраст, а также читать.

С годами человек может забыть, где положил ту или иную вещь, однако, если это происходит часто, следует обратить внимание. Так, одним из ранних симптомов болезни Альцгеймера есть способность складывать вещи в необычные места, потеря или невозможность их найти.

Иногда в таких ситуациях люди могут вести себя агрессивно, обвиняя других в беспорядке или даже воровстве.

Больные Альцгеймером могут резко изменить свои суждения или принятые решения. Также болезнь может влиять на способность и желание ухаживать за своим телом и содержать себя в чистоте.

Поскольку в мозге происходят необратимые процессы, человек может со временем вообще отказаться от работы, привычного досуга и любимого хобби – с прогрессированием болезни людям бывает сложно формулировать мысли, поддерживать диалог или успевать за игрой любимой команды.

Болезнь Альцгеймера оказывает негативное влияние на психические процессы. Так, человек может стать подозрительным, подавленным или тревожным. Они часто путаются, могут легко расстраиваться как в одиночестве, так и в компании родных или друзей без имеющихся причин.

К сожалению, сегодня врачи не имеют лекарств, которые на 100% способны избавить от болезни Альцгеймера, однако она может развиваться в течение многих лет. Если вы вдруг заметили у себя тревожные симптомы, не медлите с походом к специалисту. Ранняя диагностика и постановка диагноза могут помочь сохранить умственную функцию на длительный период и замедлить прогрессирование недуга.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что к развитию болезни Альцгеймера приводит накопление в мозге вредного белка. Ученые начали испытание препарата, который позволил бы иммунитету производить соответствующие антитела.