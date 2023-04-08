Врачи назвали продукты, которые могут предотвращать рак молочной железы

Пожалуй, нет в мире человека, который не мечтал бы прожить жизнь без болезней. К сожалению, одного нашего желания бывает мало, и развитие не всех недугов нам подконтрольно. Так, онкологические заболевания могут поражать как детей, так и взрослых, становясь серьезным испытанием на их пути. Несмотря на достижения медицины, количество летальных исходов от них и сегодня остается высоким.

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Среди онкологических заболеваний женщин первое место занимает рак молочной железы. Перечисляя возможные провоцирующие факторы развития болезни, врачи отмечают роль правильного питания в течение жизни. Издание Healthline назвало лучшие продукты, которые могут предотвратить рак у женщин, а также те, которых следует избегать.

Естественно, что пища – не единственная причина развития серьезных заболеваний и не отменяет необходимости вести здоровый образ жизни и проходить профилактические осмотры. Тем не менее, регулярное потребление полезных продуктов может помочь снизить риск возникновения рака молочной железы.

Какие продукты должны быть в рационе?

Листовые зеленые и крестоцветные овощи

Капуста кале, шпинат, рукола, зелень – это лишь краткий список овощей, которые должны быть на вашем столе, ведь они обладают противораковыми свойствами. Ученые утверждают, что листовые овощи содержат антиоксиданты, в том числе лютеин, каротин и зеаксантин, высокий уровень которых связан со снижением риска развития рака молочной железы.

Кроме того, лечебным эффектом обладают брокколи и цветная и листовая капуста. Исследование, проведенное среди почти 1500 женщин, указывает на связь потребления крестоцветных овощей и сниженного риска рака молочной железы.

Ягоды

Ягоды обогащены антиоксидантами, защищающими клетки от повреждения. Кроме того, они предотвращают развитие и распространение раковых клеток. Именно поэтому регулярное добавление ягод в рацион может предотвратить некоторые виды рака, в том числе и молочной железы.

Жирная рыба

Полезные жиры давно известны своим положительным влиянием на здоровье человека. Лосось, скумбрия или сардины содержат омега-3 и антиоксиданты, которые могут защищать от рака. Учеными было доказано, что регулярное восполнение омега-3 и омега-6 из жирной рыбы и отказ от обработанных продуктов и рафинированного масла могут снижать риск рака молочной железы.

Цитрусовые

По мнению ученых, цитрусовые обладают антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами. Это может быть связано с тем, что они богаты полезными соединениями, например фолиевой кислотой, витамином С и каротиноидами, которые способны защищать от рака молочной железы.

Лук

Чеснок и лук содержат питательные вещества, в том числе сероорганические соединения, флавоноидные антиоксиданты и витамин С. Именно они оказывают противораковое действие. Исследование в группе из более чем 600 женщин показало, что высокое потребление луковых овощей женщинами приводит к снижению риска онкологического заболевания молочной железы.

Фрукты

Регулярное добавление в рацион фруктов, особенно персиков, яблок и груш, должно приносить большую пользу общему здоровью и способно защищать от рака молочной железы. Это подтверждает и комплексное исследование влияния пищевых продуктов на развитие заболевания у женщин.

Фасоль

Бобовые обогащены витаминами, минералами и клетчаткой, которые могут защитить от рака молочной железы. Так, наукой доказано, что высокое содержание фасоли в рационе снижает риск развития серьезного заболевания на 20%.

Травы и специи

Добавление трав и специй в любимые блюда не только придаст им новый привкус, но и убережет от развития рака молочной железы. Ученые отмечают, что это возможно, поскольку петрушка, розмарин, чабрец, куркума, имбирь содержат специальные растительные соединения, такие как жирные кислоты, витамины и полифенольные антиоксиданты.

Как видим, многие продукты обладают противораковым действием и будут очень полезны для организма. Однако другие – могут способствовать возникновению заболевания.

Для сохранения здоровья и предотвращения рака молочной железы врачи рекомендуют уменьшить в своем ежедневном рационе количество фастфуда, обработанного мяса и жареных блюд, избегать сахара и рафинированных углеводов, а также не злоупотреблять алкогольными напитками.

Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и сбалансированный рацион – это всегда лучший выбор. Качественная забота о собственном организме смолоду и своевременная профилактика поможет надолго сохранить здоровье и снизить риск серьезных заболеваний, в том числе и онкологических.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о необходимости профилактических осмотров. Врачи подчеркнули, что каждая женщина должна знать провоцирующие факторы развития рака молочной железы и не пренебрегать своевременной диагностикой.