Врачи назвали простые рецепты от зубной боли

Зубная боль – один из самых невыносимых видов боли, который может поражать человека. Если в зуб попадают бактерии, они начинают размножаться и вызывать воспаление, которое и приводит к боли. О гигиене полости рта и регулярном посещении стоматолога мы слышим с детства, но даже при условии соблюдения этих правил, боль может застать врасплох.

Любые проблемы, связанные со здоровьем, требуют выяснения причин, но если сразу обратиться к врачу не представляется возможным, нужно знать способы, которые помогут облегчить состояние. Так, издание Healthline со ссылкой на врача-стоматолога доктора Кристину Франк опубликовало простые рецепты, которые помогут снять острую зубную боль.

Простой и действенный способ временного снятия болевых ощущений – соленая вода, которая также помогает для заживления ран и воспаленных десен. Для использования раствора: возьмите ½ чайной ложки обычной соли и ½ стакана теплой воды. Полощите полость рта в течение 2 минут минимум трижды в день.

Видео дня

Сода обладает антибактериальными свойствами, избавляя таким образом от боли. Также подходит это вещество для борьбы с зубным налетом. Для приготовления раствора: смешайте ½ чайной ложки соды и ½ стакана теплой воды. Полощите рот в течение 5 минут два раза в день.

Карвакрол – один из ингредиентов орегано – обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Исследование свидетельствует, что при сравнении действия стандартных анальгетиков и действия эфирных масел именно орегано имело обезболивающий эффект.

Гвоздика используется не только в кулинарии, издавна гвоздичное масло считалось действенным естественным способом от зубной боли. Эта простая специя обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Эфирное масло тимьяна позволяет убивать паразитов, бороться с бактериями и уменьшать отеки.

Использовать эфирные масла следует только в разбавленном маслом-носителем виде. Для снятия припухлости и боли смешайте несколько капель растительного масла с 30 мл масла-носителя, вылейте смесь на ватный диск и приложите к месту воспаления на несколько минут. После снятия диска оставьте смесь еще на 10 минут, а затем прополощите полость рта. Повторяйте три раза в день. Также можно приготовить раствор для полоскания ротовой полости, капнув пару капель масла в стакан теплой воды.

Это простое вещество – отличное средство от бактериального воспаления. Также перекись водорода борется с зубным налетом и кровоточивостью десен. Для достижения противовоспалительного эффекта смешайте 3%-ную перекись водорода с водой в одинаковых частях и осторожно прополощите рот.

Этот способ поможет снять боль и отек десен. Для компресса заверните кубики льда в сухое полотенце и прикладывайте к коже у пораженного места на несколько минут с 15-минутным интервалом.

Это растение издавна используется альтернативной медициной. Исследования показывают, что пажитник помогает контролировать уровень сахара в крови, влияет на продуцирование грудного молока у женщин, избавляет от изжоги и воспаления. Известен также обезболивающий эффект пажитника.

Для устранения зубной боли можно приготовить чай: заварите 1 чайную ложку травы в стакане кипятка, дайте настояться и остыть. Прикладывайте смоченный ватный диск к месту боли до трех раз в день.

Считается, что масляный раствор выводит токсины из зубов. Некоторые исследования свидетельствуют, что полоскание маслом может помочь при кровоточивости десен, неприятном запахе изо рта и бактериях. Для полосканий хорошо подходят сырое кокосовое, кунжутное или оливковое масла. Масляные полоскания проводят утром натощак.

Для достижения эффекта возьмите в рот 1 столовую ложку выбранного масла и энергично полощите зубы в течение 20 минут, затем выплюньте масло, не проглатывая.

Чеснок – природное антибактериальное средство, которое издавна используется в лечебных целях. Сделайте пасту из выжатого зубчика чеснока и прикладывайте к пораженному зубу несколько раз в день до исчезновения боли.

Природные методы борьбы с зубной болью должны быть в арсенале каждого, однако не следует забывать, что абсцесс зуба – серьезная инфекция, которая может угрожать организму и поражать другие органы в случае распространения. Временно снять острое состояние помогут простые рецепты, однако визит к стоматологу нельзя откладывать ни в коем случае.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что удалить зубной налет можно только специальными приборами. Профессиональную гигиену полости рта рекомендуется повторять каждые 6 месяцев даже при отсутствии жалоб.