Врачи назвали сигналы болезни легких, которые нельзя игнорировать

Организм человека – это целая система, которая лишь при условии слаженной работы всех составляющих может подарить здоровье и долголетие. Уникальным парным органом, в прямом смысле обеспечивающим нашу жизнедеятельность, являются легкие. Они позволяют нам вдыхать кислород из воздуха и выдыхать углекислый газ. Мы даже никогда не задумываемся над этим процессом дыхания, хотя он без преувеличения обеспечивает наше существование.

Как и любой орган, легкие могут болеть. Сложно не заметить постоянный кашель или воспаление, однако не менее важно обращать внимание на легкие недомогания, которые могут свидетельствовать о развитии заболевания. OBOZREVATEL проанализировал медицинскую информацию и сделал выборку симптомов, которые не следует игнорировать.

Как правило, болезни легких развиваются в течение длительного времени, поэтому некоторые могут воспринять ухудшение в состоянии здоровья за признаки старения или потерю физической формы. Это может привести к позднему обследованию и постановке диагноза, что в свою очередь усложнит лечение. Издание Lung Foundation Australia рассказало, на что следует обращать внимание.

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Одышка – является частым проявлением во время значительных физических нагрузок или при наличии лишнего веса, поскольку организм тяжело работает. Однако сложность или невозможность вдохнуть полной грудью в спокойном состоянии может указывать на развитие болезни легких. Такой симптом может сопровождать минимальные нагрузки и не улучшаться в состоянии покоя.

Если вы недавно переболели гриппом или бронхитом, то остаточные симптомы могут беспокоить еще в течение нескольких недель с тенденцией к уменьшению.

Однако кашель, который длится более восьми недель без улучшения, считается хроническим и свидетельствует о том, что с легочной системой не все хорошо и нужна консультация специалиста.

Как правило, мы не слышим своего дыхания. Если оно вдруг стало слишком шумным, хрипящим или свистящим, это может свидетельствовать о том, что что-то сужает дыхательные пути, вызывает воспаление и препятствует свободному проходу воздуха. Астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – частые причины такого дыхания, однако за постановку диагноза отвечает врач.

Легкие продуцируют определенное количество слизи, которую мы еще называем мокротой, для защиты дыхательных путей от инфекций, аллергенов и других раздражителей. Эти выделения должны быть светлыми или прозрачными и производиться в небольшом количестве.

Если вы заметили, что в течение длительного времени или во время кашля выделяется мокрота желтого или зеленого оттенков или ее количество со временем увеличивается, следует немедленно обратиться к специалисту для проверки легких.

Если во время кашля вы замечаете слизь с прожилками крови, значит он поступает из легких или верхних дыхательных путей. Независимо от того, где появилась кровь, наличие ее в мокроте – плохой знак и свидетельствует о заболеваниях легочной системы.

Боли за грудиной могут быть симптомами различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, однако могут свидетельствовать и о болезнях легких.

Не избегайте похода к врачу, если боли в грудной клетке не проходят, нарастают или усиливаются во время вдоха или кашля.

Если вы не соблюдаете диету и активный образ жизни, но стремительно теряете вес, следует обратиться к врачу за консультацией.

Такие симптомы могут указывать на развитие многочисленных заболеваний, однако если они сопровождаются одышкой, осложненным дыханием или глотанием, апатией, проверьте легкие для исключения серьезных заболеваний, например рака легких или тяжелой хронической обструктивной болезни.

Как видим, болезни легочной системы могут долго не давать о себе знать и проявляться только легкими недомоганиями, которые часто можно спутать с другими болезнями. Однако внимательность к собственному здоровью и сигналам организма, своевременная профилактика и обследование помогут не пропустить серьезное заболевание легких и не упустить время для его успешного лечения.

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