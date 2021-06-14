Врачи опровергли самые популярные мифы о витаминах и добавках: результаты исследований

В Украине с каждым днем индустрия пищевых добавок (БАД. – Ред) набирает оборотов, ведь считается, что ежедневный прием относительно недорогих витаминов сможет увеличить шансы людей на долгую и здоровую жизнь. Также на масштабную популярность данных препаратов влияет хорошо продуманная рекламная кампания, которая умело использует желание покупателя уберечь себя от болезней и укрепить иммунитет.

Стоит отметить, что в отдельных случаях добавки важны. Например, Центр по контролю и профилактике заболеваний советует женщинам детородного возраста принимать фолиевую кислоту, а тем, кто живет в холодном климате, нужно употреблять витамин D.

Однако если у человека нет никаких болезней и он придерживается сбалансированной диеты, то будет получать все необходимые вещества из пищи.

Так как пищевые добавки доступны каждому и продаются без рецепта, то можно предположить, что они безопасны в любой дозировке. На самом деле, в больших количествах они разрушают тонко настроенную систему организма. Например, Американское онкологическое общество утверждает: "Избыток витамина С может повлиять на способность усваивать медь, металл, которые необходимы организму. Большие дозы витаминов A, D и K не могут быстро вывестись из организма и способны достичь токсичного уровня".

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Кроме того, прием витамина D в больших количествах в течении длительного времени может вызвать накопление кальция в организме, что влечет за собой ослабление костей и вред для почек и сердца.

Широко распространено заблуждение о том, что витамины эффективно дополняют лекарства. На самом деле, многие из этих продуктов содержат активные ингредиенты, которые могут мешать работе других препаратов, усиливать или уменьшать их действие.

В 2012 году проводилось исследование "лекарственные взаимодействия и противопоказания, связанные с травами и пищевыми добавками". В результате они обнаружили не менее 1491 различных взаимодействий между добавками и лекарственными препаратами.

В частности, наибольшее количество взаимодействий имели БАДы, содержащие магний, зверобой, железо и кальций. Также ситуация усугубляется из-за того, что большинство людей не обсуждают прием витаминов со своими врачами и не осознают всю их опасность при неправильном применении.

Существует обнадеживающая информация о том, что диетические добавки могут защитить сердце. Однако большое исследование, опубликованное в 2018 году, не выявило никакой пользы. Как заявляют ученые: "В целом, данные о популярных добавках (витамин D, кальций, витамин С) не показывают пользы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда или инсульта". Только фолиевая кислота и витамины B6, B12 уменьшают количество инсулина, но и эти эффекты тоже были незначительными.

Это общеизвестный факт, что витамин С может предотвратить простуду, хотя предоставлено очень мало доказательств того, что это действительно так. Например, Кокрановское исследование в 2013 году было нацелено на то, чтобы "выяснить, снижает ли витамин С частоту, продолжительность и тяжесть простуды при использовании в качестве добавки каждый день или в качестве терапии при проявлении простуды". Было обнаружено, что витамин С не защищает от болезни. Однако ученые пришли к выводу, что он может уменьшить симптомы и продолжительность простуды.

Было использовано большое количество попыток, чтобы изучить влияние витамина D на рак, но как объясняет статья из Trends Cancer Res, что до сих пор нет "единого мнение о том, какое противораковое действие имеет эта добавка".

В 2018 году в одном из исследований с использованием плацебо, в котором участвовал 25 871 участник, обнаружили, что "добавление витамина D не привело к снижению частоты рака так же, как и с плацебо".