Врачи посоветовали, как противостоять пагубному воздействию стресса

В современной жизни каждый день мы вынуждены решать кучу проблем и принимать серьезные решения. Безумный темп, внешнее негативное влияние, отсутствие полноценного отдыха, высокая ответственность – все это негативно влияет на нервную систему и в долгосрочной перспективе приводит не только к физическому, но и психологическому истощению. В свою очередь, постоянное пребывание в стрессовом состоянии вредит не только эмоциональной сфере, но и всему организму.

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Мгновенная реакция на стресс может быть полезной, ведь она заставляет организм аккумулировать все силы для борьбы с опасностью. Однако хроническое стрессовое состояние оказывает губительное действие и повышает риск серьезных заболеваний. После консультации с врачом-кардиологом доктором медицинских наук Пайал Кохли издание Healthline рассказало о негативных последствиях пребывания в стрессе и посоветовало, как их избежать.

Стресс – это естественная реакция организма на факторы, которые вы воспринимаете как угрозу. Он может быть острым и вызванным ситуацией, к которой вы можете быстро приспособиться и вернуться в нормальное состояние. Примером острого стресса может являться посещение врача, выступление перед широким кругом, собеседование или пробка на дороге.

Если проблема в течение длительного времени не имеет конкретного решения, а организм постоянно находится в состоянии напряжения и готовности, речь идет уже о хроническом стрессе, который может снижать защитные силы и нарушать работу других систем. Причинами хронического стресса могут быть серьезные заболевания, давление на работе, проблемы в семье или отношениях, финансовые затруднения, дискриминация и т.д.

Как стресс влияет на организм?

Реакция на стресс начинается в мозге и сопровождается выбросом гормонов кортизола, адреналина и норадреналина. Такой гормональный всплеск может проявляться повышением артериального давления и ускорением сердцебиения, притоком крови к мышцам, ухудшением пищеварения и т.д.

Если это состояние длится долго, оно вызывает негативные изменения в работе жизненно важных органов. Так, недавнее исследование среди более 118 тысяч людей из разных стран мира показало, что высокий уровень стресса связан с риском развития ишемической болезни сердца, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

Кроме того, по данным ученых, стресс, полученный на работе, связан с ростом риска сердечно-сосудистых заболеваний на 40%, социальная изоляция и одиночество – на 50% увеличивают вероятность сердечного приступа и инсульта, а восприимчивый стресс, который вы испытываете независимо от причины, – может способствовать ишемической болезни сердца.

В то же время это, к сожалению, не все негативное влияние стресса на организм.

Исследователи проследили связь гормонов стресса и артериального давления. Так, они утверждают, что риск высокого АД увеличивался с каждым удвоением уровня кортизола, адреналина или норадреналина в моче участников, а также у них возникала значительная вероятность сердечного приступа или инсульта.

Негативное действие оказывают гормоны стресса и на инсулин, принуждая организм высвобождать накопленный сахар в кровь для использования в качестве энергии. Специалисты доказали, что хронический стресс был связан с увеличением в 2-3 раза риска возникновения диабета II типа в течение 3 лет.

Кроме того, постоянное эмоциональное истощение может изменять привычный уклад вашей жизни. Так, под влиянием стресса некоторые склонны к снижению физической активности, перееданию, чрезмерному употреблению алкоголя или наркотических веществ, что, в свою очередь, приводит к нарушению работы организма и заболеваниям.

Как защититься от губительного воздействия стресса?

Конечно, полностью избежать стрессовых ситуаций невозможно. Однако есть способы помочь себе и предотвратить серьезное негативное влияние на организм. Для этого выбирайте способ, подходящий именно вам.

Будьте активны. Физическая активность не только полезна для работы сердца, но и способна поднять настроение и уберечь от стресса. Для улучшения самочувствия старайтесь заниматься спортом регулярно и выбирайте вид, который доставляет вам удовольствие.

Научитесь расслабляться. Техники релаксации – эффективное средство от стресса. Кроме того, они могут снижать давление и замедлять сердцебиение. Если вы чувствуете, что эмоциональное истощение не за горами, практикуйте ароматерапию, дыхательные упражнения, йогу, медитацию или массаж для успокоения.

Отдыхайте. Здоровый сон требуется всему организму, и нервная система – не исключение. Регулярный полноценный отдых придаст вам силы и ясность мышления для решения проблемных жизненных ситуаций.

Общайтесь. Окружите себя близкими людьми и друзьями – иногда даже понимание того, что тебя поддержат и будут рядом, может успокоить и добавить уверенности в непростое время. Кроме того, не стесняйтесь обращаться за квалифицированной помощью к специалистам, в случае невозможности справиться со стрессом самостоятельно.

Выберите дело по душе. Не всегда мы занимаемся тем, что нам нравится. Именно поэтому во избежание стресса стоит найти время для любимого дела. Найдите время для того, что на самом деле доставляет вам удовольствие: читайте книги, слушайте музыку или отправляйтесь на прогулку на свежем воздухе.

Современная жизнь требует от нас высокой выносливости и затрат энергии. Постоянное движение в таком темпе может наносить организму значительный вред и вызвать стресс. Во избежание эмоционального истощения воспользуйтесь простыми способами, которые помогут не только сохранить вашу нервную систему, но и предотвратят развитие серьезных заболеваний.

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