Как уменьшить воспаление в организме: советы врачей

На протяжении жизни мы постоянно подвергаемся негативному влиянию внешней среды. Воспаление – естественная реакция организма на травмы и инфекции, а также свидетельствует о правильной работе иммунной системы. Однако хронические воспалительные процессы не могут быть полезны и способны вызвать серьезные болезни, например артрит, диабет или болезни сердца. Чтобы это предотвратить, следует придерживаться сбалансированного рациона, вести активную жизнь, противостоять стрессу и наладить режим отдыха.

Видео дня

Большинство заболеваний можно предотвратить, соблюдая простые правила и здоровый образ жизни. Издание Eat This, Not That! назвало действенные способы, которые могут в этом помочь.

Правильное питание

О пользе сбалансированного рациона всем известно с детства. Правильная диета существенно влияет на уменьшение воспалительных процессов в организме человека и предотвращает серьезные заболевания. Так, большую пользу может принести потребление оливкового масла, помидоров, шпината и капусты, жирной рыбы и орехов, клубники, вишни, апельсинов и т.д.

Кроме того, необходимо избегать продуктов, которые наоборот способны вызвать воспаление, например, красного и обработанного мяса, рафинированных и жареных продуктов, маргарина и подслащенных напитков.

Здоровый вес

Избыточный вес способен не только испортить фигуру, но и нанести серьезный вред здоровью. Так, ожирение связано с хроническим воспалением, которое, в свою очередь, вызывает другие патологические процессы в организме.

Регулярные упражнения

В борьбе с воспалением физическая активность не обязательно должна быть интенсивной. По свидетельству доктора философии Сьюзи Хонга, для достижения противовоспалительного эффекта достаточно 30 минут умеренных упражнений или даже быстрой ходьбы.

Полноценный сон

Для правильного функционирования организма рекомендуется спать 7-9 часов в день. Отдых и воспаление – процессы, связанные между собой, поскольку постоянный недостаток сна провоцирует воспалительные процессы. Именно поэтому, несмотря на ритм жизни и катастрофическую занятость, следует скорректировать свой график и наладить режим отдыха.

Борьба со стрессом

Современная жизнь требует высокой выносливости и затрат энергии. Иногда из-за этого люди находятся в постоянном стрессовом состоянии, а это только вредит здоровью. Воспаление частично регулируется кортизолом – гормоном стресса. Если он не справляется, то воспалительный процесс выходит из-под контроля.

В условиях стресса иммунная система не может реагировать на гормональные изменения, и это приводит к заболеванию. Именно поэтому для предотвращения серьезных болезней следует не только следить за состоянием организма, но и уделять внимание психологическому здоровью.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о важности налаживания работы кишечника. Исследователи доказали, что здоровье кожи и суставов может зависеть от кишечных микроорганизмов.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.