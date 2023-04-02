Врачи рассказали, чем опасна передозировка витаминами

Каждый человек в мире мечтает о крепком здоровье и долгой жизни. Для правильного функционирования всех систем и органов организма необходимы витамины, минералы и другие питательные вещества. Большую их часть мы ежедневно получаем с едой, но иногда этого бывает недостаточно. В таком случае большинство из нас принимает решение дополнительного приема витаминных комплексов для повышения защитных сил и предотвращения заболеваний.

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Любые препараты должны назначаться врачом с учетом потребностей конкретного человека. И витамины – не исключение, поскольку их бесконтрольное употребление может оказаться опасным. Издание Healthline рассказало, какие бывают витамины и чем может угрожать передозировка ими.

Современная фармакологическая индустрия предлагает в свободном доступе множество витаминных комплексов на все случаи жизни. Однако незнание их состава или перечня возможных побочных эффектов может иметь отрицательные последствия.

Какие бывают витамины?

Все известные витамины делятся на два вида: водорастворимые и жирорастворимые.

К первому виду относят витамин С и витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12). Они не накапливаются в тканях организма и легко выводятся с мочой, поэтому при передозировке имеют меньший риск вызвать серьезные осложнения.

В то же время, прием больших доз может иметь потенциальные побочные эффекты. Так, ученые утверждают, что передозировка витамина В6 со временем может привести к необратимому повреждению нервов.

Ко второму виду относятся витамины A, D, E и K.

В отличие от водорастворимых жирорастворимые витамины накапливаются в тканях организма и не растворяются в воде, а их избыток может быть токсичным.

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что чрезмерный прием витаминов A, D или E может иметь негативные последствия для здоровья.

Чем чреват избыток витаминов?

Следует отметить, что природное обогащение витаминами из рациона не может привести к серьезным негативным последствиям. В то же время концентрированные добавки могут иметь побочные эффекты, особенно для людей с проблемами со здоровьем.

Так, ученые утверждают, что передозировка витамином С может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта, включая диарею, судороги, тошноту и рвоту, а также провоцировать мигрень.

Высокие дозы ниацина (витамин В3) могут повышать кровяное давление, ухудшать зрение и повреждать печень, а избыток витамина В6 вызывать серьезные неврологические симптомы, поражение кожи, тошноту и изжогу.

Еще большее негативное влияние могут оказать жирорастворимые витамины, в случае неправильного приема в течение длительного времени.

Так, специалисты отмечают, что гипервитаминоз А может вызвать тошноту, повышение внутричерепного давления, кому или даже смерть.

Токсичность при приеме чрезмерного количества витамина D, по мнению ученых, может приводить к нерегулярному сердцебиению, потере аппетита и веса, а также повышать уровень кальция в крови, что, в свою очередь, может повреждать другие органы.

Исследования приема витамина Е доказали, что его большое количество в организме может нарушать свертываемость крови и приводить к кровотечению или геморрагическому инсульту.

Как видим, нарушения в организме при неправильном приеме витаминов могут быть достаточно серьезными, а длительное чрезмерное использование может привести к накоплению токсических веществ в организме и даже к летальному исходу.

Лучшим и безопасным способом получения питательных веществ является сбалансированное питание, однако иногда в витаминных комплексах возникает особенная потребность. Пожилые люди или те, кто имеют серьезные заболевания, нуждаются в усиленной поддержке работы организма.

В случае необходимости следует обратиться к врачу для назначения витаминов. После комплексного обследования специалист сможет оценить потребности организма и назначить правильную дозу, которая будет не только безопасной, но и полезной.

Без комплекса витаминов невозможна слаженная работа систем человеческого организма, однако относиться к их приему нужно здраво и осторожно. Любое лекарство может как помочь, так и навредить. Чтобы прием витаминов пошел только на пользу, соблюдайте квалифицированные советы специалистов и не занимайтесь самолечением.

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