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Врачи рассказали, что больше всего вредит сердцу

Анна Черкасова
Новости медицины
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Врачи рассказали, что больше всего вредит сердцу

Иметь здоровое сердце – заветное желание каждого человека. И это совершенно понятно, ведь от его правильной работы без преувеличения зависит наша жизнь. Сердечные заболевания бывают очень серьезными и требуют врачебного наблюдения и терапии. Однако мы даже не задумываемся, что самостоятельно можем каждый день приближать себя к сердечным недугам. Малоподвижный образ жизни – самая первая вредная привычка, которая оказывает негативное влияние на работу сердечной системы.

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Каждый человек стремится быть здоровым и прожить долгую жизнь. Можем ли мы влиять на работу сердца и защититься от его заболеваний? На этот вопрос специалисты ответили на страницах издания Eat This, Not That!

Регулярная активность не только продлевает жизнь, но и влияет на работу сердца, ведь может помочь в контроле повышения артериального давления и "плохого" холестерина – основных факторов, провоцирующих сердечные недуги. Именно поэтому сидячий образ жизни – это самое плохое, что вы можете сделать для вашего здоровья.

Врачи отмечают, что начать двигаться не поздно в любом возрасте. Если вы никогда не занимались спортом, не следует устанавливать рекорды или бежать марафон. Просто каждый день посвящайте некоторое время деятельности, во время которой вы будете двигаться, – и это станет хорошим началом к увеличению активности.

Для сохранения здорового сердца кроме физических упражнений специалисты советуют удерживать вес и соблюдать правильное питание: обогатить рацион нежирными белками, полезными жирами и клетчаткой.

Ранее OBOZREVATEL рассказал об опасности курения. Врачи утверждают, что курящие люди имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская

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