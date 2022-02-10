Врачи рассказали, что нужно знать о глазных каплях

Зрение – один из важнейших органов чувств человека, без которого невозможно представить качественную и полноценную жизнь. Поэтому заботиться о глазах следует начинать уже смолоду, а не тогда, когда их здоровье будет под угрозой. Правильное питание, прием витаминов, организация рабочего места, профилактические упражнения – залог сохранения вашего зрения.

К сожалению, в случае развития заболеваний глаз соблюдения обычных правил бывает недостаточно и приходится обращаться к медикаментам, например глазным каплям. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию и рассказал, от чего они помогут и как правильно их использовать.

Обычно офтальмологические капли содержат физраствор в качестве основного компонента, но, в зависимости от их назначения, могут добавляться лекарственные средства.

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В медицинской практике глазные капли – первое средство для коррекции нарушений зрения. По свидетельству издания WebMd, они могут не только увлажнить сухие глаза или контактные линзы, но и поддержать ленивый глаз или отсрочить развитие глаукомы, противостоять аллергическим проявлениям или бороться с инфекцией.

Если вы много работаете на компьютере или находитесь в сухом помещении, то оболочка вашего глаза может пересыхать и вызывать неприятные симптомы (жжение, боль, покраснение, выделение из глаз, изменения зрения). Подобное может происходить и при постоянном пользовании контактными линзами. Не стоит терпеть болезненные ощущения, обратитесь к врачу для назначения капель для увлажнения глаз или линз и следуйте его рекомендациям.

Длительное использование контактных линз при плавании в водоемах или без своевременной смены растворов и футляров может приводить к бактериальным и паразитарным инфекциям глаз. Для облегчения состояния вам могут назначить антибактериальные капли, а в случае развития осложнений могут потребоваться препараты с витамином-биотиком или даже хирургическое вмешательство. Если вы чувствуете, что глаза инфицированы, срочно снимите линзы и посетите окулиста для назначения своевременного и действенного лечения.

Часто глаза могут реагировать на наличие аллергена в окружающей среде или в питании. В таком случае вы можете ощущать слезотечение, зуд, красноту, водянистые выделения и т.д. Для облегчения симптомов рекомендуется использовать безрецептурные капли с антигистаминным эффектом, противоотечные средства или стабилизаторы тучных клеток. При развитии тяжелого или хронического состояния используются капли с кортикостироидами, однако они продаются только по рецепту и назначаются на короткое время.

Глазные капли хорошо помогают при конъюктивите – раздражении прозрачной мембраны, которая выстилает веки и покрывает глаза. Если воспаление вызвано бактериальной инфекцией, врач назначит средства с антибиотиком, в противном случае – противовоспалительные капли для глаз.

При повышенном давлении внутри глаза развивается серьезное заболевание – глаукома. Если его вовремя не лечить, то оно приводит к повреждению зрительного нерва и даже потере зрения. На ранней стадии глазные капли могут помочь уменьшить количество жидкости, производимой глазами, и улучшить ее отток. Следует отметить, что людям с глаукомой нельзя пользоваться сосудосуживающими каплями, поскольку они влияют на сосуды и повышают глазное давление.

Недуги глаз могут быть достаточно серьезными и нуждаться в хирургическом вмешательстве. После процедуры тоже пригодятся капли. Так, после операции по пересадке роговицы они помогают в заживлении и предотвращают отторжение донорской ткани.

Любое лечение, даже профилактическое, должно согласовываться со специалистом, ведь самостоятельное использование препаратов может быть не только бесполезным, но и иметь негативные последствия.

Для достижения максимального лечебного эффекта специалисты издания GrinEyeCare советуют соблюдать несколько советов при использовании капель:

все средства должны быть стерильными и храниться согласно инструкции;

всегда мойте руки перед использованием капель;

не позволяйте аппликатору касаться непосредственно вашего глаза;

снимайте контактные линзы перед использованием капель, если окулист не рекомендовал вам их оставлять;

встряхните флакон с каплями перед использованием;

наклоните голову в сторону и старайтесь попасть во внутренний уголок глаза, а затем, не поднимая головы, несколько раз поморгайте;

если вам предназначено несколько видов капель, делайте между ними перерыв хотя бы 5-10 минут;

не увеличивайте дозировку, назначенную врачом. Как правило, глаз не вмещает более одной капли, а остальной препарат просто стечет по щеке;

не пропускайте прием;

не стесняйтесь говорить врачу о ваших ощущениях и задавать вопросы.

Здоровье глаз, как и всего организма в целом, – это наша личная ответственность, поскольку они ежедневно подпадают под негативное влияние внешней среды. Как видим, глазные капли могут решить многие проблемы со зрением, однако заниматься самолечением не стоит. Лучше вовремя обратиться к офтальмологу для полноценного обследования и убедиться, что препараты будут действенными и полезными.

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