Врачи рассказали, что нужно знать о жировой болезни печени

Слаженная работа всех систем организма – залог крепкого здоровья, а нарушение в функционировании одного из органов может привести к неполадкам в других и способствовать многочисленным заболеваниям. Печень – второй крупнейший орган человека, который помогает перерабатывать питательные вещества из пищевых продуктов и напитков, а также очищает кровь от вредных веществ. Одним из заболеваний печени является стеатоз или жировая болезнь.

Следует заметить, что недуг некоторое время может развиваться без симптомов, а проявиться уже с осложнениями. OBOZREVATEL проанализировал медицинскую информацию и рассказал, что такое стеатоз, каковы факторы его развития и последствия.

Печень, расположенная в верхней половине правой части живота, является самым большим внутренним органом человека, выполняющим жизненно необходимые функции. Наличие некоторого количества жира в органе является нормальным явлением, не приводящим к тяжелым последствиям. Однако если жир составляет более 10% веса печени, говорят о ее ожирении и прогнозируют развитие осложнений. Такое состояние приводит к повреждению печени и называется стеатогепатитом.

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В зависимости от причин, вызывающих заболевание, стеатоз бывает двух видов: безалкогольный и алкогольный.

Безалкогольный стеатогепатит возникает, если печень не справляется с функциями и не может полноценно расщеплять жир, он накапливается в чрезмерном количестве и вызывает воспаление органа. Также он может попадать из других частей тела или всасываться из кишечника. Как правило, к развитию недуга может приводить наличие у человека других болезненных состояний, например ожирения, диабета или повышенного уровня триглицеридов.

Врачи считают, что метаболический синдром у некоторых людей тоже может негативно влиять на печень. О наличии проблем с метаболизмом могут свидетельствовать высокое кровяное давление, абдоминальное ожирение (лишний вес в области талии), повышенный "плохой" холестерин или резистентность к инсулину.

Злоупотребления алкогольными напитками значительно повышают развитие алкогольного стеатогепатита. К сожалению, именно алкоголизм – самая распространенная причина жировой болезни печени. Это ранняя стадия заболеваний органа, вызванных отрицательным воздействием спиртного, которые могут приводить к фиброзу при отсутствии лечения и продлении нездорового образа жизни.

Среди основных симптомов, которые могут свидетельствовать о нарушении работы печени, врачи называют:

Боли в животе

Потерю аппетита

Тошноту

Слабость и усталость

Потерю веса

Кожный зуд

Появление синяков и покраснений

Пожелтение кожи и глаз

Темную мочу и светлый кал

Скопление жидкости в брюшной полости.

Простая жирная печень. На этой стадии в органе скапливается небольшое количество лишнего жира, не вызывающего воспаления. Такое состояние достаточно безопасно, если не начнет прогрессировать.

Стеатогепатит. Кроме накопления жира возникает воспаление печени.

Фиброз. Печень работает нормально, однако постоянные воспалительные процессы привели к появлению рубцов.

Цирроз. Самая сложная стадия, на которой рубцевание приводит к постепенному нарушению нормального функционирования органа. К сожалению, цирроз является необратимым и неизлечимым процессом, поэтому крайне важно его предотвратить.

Если вы заметили у себя названные симптомы, не стоит откладывать поход к специалисту. Выслушав жалобы, для начала врач проводит обычный осмотр и пальпацию, во время которых может установить, увеличена ли ваша печень и имеются ли другие внешние проявления заболевания.

После этого могут быть предложены лабораторные исследования, которые измеряют уровень ферментов печени и диагностируют воспаление. Для дополнительного обследования может использоваться ультразвуковая диагностика, компьютерная или магнитно-резонансная томография.

Самым точным методом обследования считается биопсия печени, которая позволит взять частицу органа для проверки рубцевания и установления стадии заболевания.

На сегодняшний день единого протокола медикаментозного лечения печени не существует, хотя и проводятся определенные клинические исследования. Во врачебной практике действуют определенные рекомендации, которые могут помочь преодолеть болезнь на ранней стадии или облегчить ее последствия.

Похудение. Как правило, это первый совет для людей с заболеванием печени, поскольку именно лишний жир приводит к нарушению ее работы. Конечно, о дальнейшем употреблении алкоголя тоже не может быть и речи, поскольку оно оказывает лишь негативное влияние и мешает восстановлению.

Физическая активность. Если вы пытаетесь похудеть, то спорт вам пригодится. Старайтесь быть активными каждый день. Даже если вы раньше не посещали спортивный зал, пришло время начинать ради собственного здоровья.

Беспокойтесь о печении. Не заставляйте ее работать сверх меры. Откажитесь от вредной пищи и алкоголя, не принимайте безрецептурные лекарства, а также посоветуйтесь с врачом для назначения профилактических средств.

Снижайте уровень холестерина. Соблюдайте сбалансированное питание и активный образ жизни – таким образом вы сможете контролировать уровень "плохого" холестерина и оставаться здоровыми.

Контролируйте сахар. Регулярно проверяйте уровень глюкозы в крови, поскольку он оказывает влияние на работу всех органов. Если у вас уже имеется диабет, не забывайте о препаратах, назначенных врачом.

Печень – один из важнейших органов, от полноценной работы которого зависит здоровье, а иногда даже жизнь человека. Как и любой недуг, жировую болезнь печени лучше предупредить, чем лечить. Тем более это совсем несложно: соблюдайте правильное питание, не злоупотребляйте спиртными напитками, будьте активными и не игнорируйте первые сигналы организма.