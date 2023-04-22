Врачи рассказали, как изменяются пищевые потребности после 50

Большинство витаминов, минералов и питательных веществ на протяжении всей жизни мы получаем с пищей, именно поэтому с детства слышим, что сбалансированное питание очень важно для сохранения здоровья. Это безусловно так. Однако с годами организм начинает работать иначе и его потребности меняются. Это может зависеть от возраста, пола, образа жизни или наличия определенных заболеваний.

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Если питание тоже претерпевает необходимые изменения, то оно может не только обеспечить энергией и питательными веществами, но и поддержать здоровье. Издание Familydoctor.org рассказало, в каком рационе нуждаются люди с годами и как его достичь.

В течение всей жизни основу нашего меню должны составлять полезные продукты – белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и вода. Однако после 50 лет питание должно быть особенно осознанным, поскольку оно может помочь снизить риск развития диабета, остеопороза, сердечных заболеваний.

Для соблюдения правильного питания воспользуйтесь следующими советами врачей:

Питайтесь разнообразно. Ежедневно добавляйте в свой рацион здоровые продукты, а именно: цельнозерновые, свежие овощи и фрукты, белки и т.д.

Избегайте лишних калорий. Лишний вес не только влияет на внешний вид, но и серьезно вредит здоровью. Поэтому сократите потребление пирожных, печенья, газированных напитков и алкоголя.

Следите за размером порции. Нет ничего плохого, чтобы иногда полакомиться кусочком пиццы или мороженым, однако такие блюда не могут составлять основу вашего рациона и должны появляться в нем лишь изредка и в небольшом количестве. В то же время, правило умеренных порций касается даже полезной пищи, поскольку переесть можно даже ею.

Читайте этикетки. Обращайте внимание на состав продуктов, которые вы приобретаете ежедневно, таким образом вы сможете избежать вредной еды на вашем столе, а также узнаете о калорийности и энергетической ценности любимых блюд.

Избегайте трансжиров. Обработанные продукты содержат слишком много трансжиров, которые могут повышать холестерин. Кроме того, следует уменьшить потребление насыщенных животных жиров, таких как красное мясо.

С каждым приемом пищи в ваш организм должны попадать полезные вещества, такие как кальций, клетчатка, витамины, минералы и антиоксиданты. Однако с течением времени рацион может отличаться в зависимости от общего состояния организма человека. Так, при наличии диабета необходимо внимательно следить за количеством углеводов, а при высоком артериальном давлении уменьшать потребление соли. Кроме того, количество потребленных калорий должно отличаться для мужчин и женщин, а также учитывать ежедневную физическую активность.

Особое внимание при приготовлении пищи следует уделять соли, поскольку она с годами может вредить организму.

Соль удерживает жидкость, которая может вызвать повышенное кровяное давление и привести к болезням сердца или инсульту. Для придания блюдам вкуса используйте свежую и замороженную зелень или полезные специи, а также следите за содержанием соли в готовых продуктах.

Потребность в достаточном количестве воды тоже возрастает с возрастом, поскольку вода выводит из организма токсины, а недостаток может приводить к головокружениям, низкому давлению, болезням почек и т.д.

Пополнить запас жидкости можно из бульона или умеренного количества чая и кофе, поскольку избыток кофеина наоборот лишает вас воды. Старайтесь пить регулярно в течение дня, а также в жаркую погоду и во время тренировок.

У людей старшего возраста организм хуже противостоит инфекциям, поэтому актуален вопрос не только пользы, но и безопасности питания. Во избежание проблем со здоровьем мойте руки и тщательно обрабатывайте продукты, соблюдайте технологию приготовления и необходимую термообработку, а также удерживайте кухонные поверхности и места хранения пищи в чистоте.

Потребности человеческого организма могут отличаться в зависимости от многочисленных факторов, однако с возрастом соблюдение правил здорового питания становится жизненно необходимым, поскольку позволяет предотвратить заболевания, сохранить здоровье и продлить жизнь.

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