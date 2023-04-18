Врачи рассказали, как распознать задержку развития ребенка

Рождение ребенка – самый счастливый момент в жизни каждых родителей. Но с этого дня для них начинается и время постоянной заботы, тревоги и ответственности не только за себя. Любые мама и папа больше всего стремятся для своего малыша крепкого здоровья и полноценного развития. В первые несколько лет ребенок проходит самый большой и важный период формирования жизненно необходимых умений и навыков, которые становятся основой его будущей жизни.

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Каждый малыш развивается постепенно и в своем темпе, поэтому сравнивать его с другими нет нужды. Однако иногда прогресс приостанавливается на определенном этапе и требует корректировки специалистов. Издание Healthline после консультации с педиатром, доктором медицины Карен Гилл рассказало о симптомах и причинах задержки детского развития.

Задержкой развития называют замедление в достижении речевых, мыслительных, социальных или двигательных навыков. Незначительные отклонения от норм обычно не вызывают беспокойства и негативных последствий. Однако, если улучшения не происходит или задержки случаются регулярно, следует проконсультироваться со специалистом и установить причину.

Причины задержки детского развития

Нет единого мнения о том, что вызывает задержку в развитии того или иного ребенка. Большинство отклонений возникает еще до рождения, однако некоторые из них могут быть вызваны травмами, инфекциями и другими факторами уже позже, например инфицирование во время беременности или преждевременные роды могут приводить к задержке. Важным фактором остается и генетическая предрасположенность.

Кроме того, задержка развития может быть одним из симптомов другого заболевания, например:

расстройства аутистического спектра (РАС);

церебрального паралича;

синдрома Ландау-Клеффнера;

мышечной дистрофии;

генетических нарушений.

На что родителям следует обращать внимание?

Задержка моторики

Различают мелкую и крупную моторику. К первой относят, например держание игрушки, а ко второй – прыжки или подъем по лестнице. Каждый ребенок овладевает навыками по-своему, однако есть определенные сроки, когда он должен научиться держать головку, самостоятельно сидеть или пользоваться столовыми приборами.

На отличия от нормы могут указывать следующие признаки:

Ограниченные движения руками и ногами;

Напряженные конечности;

Преимущество самопроизвольных рефлексов над сознательными движениями;

Неспособность сидеть без поддержки в возрасте 9 месяцев и удерживать свой вес около 1 года.

В случае выявления подобных симптомов следует обратиться к врачу для обследования состояния ребенка.

Задержка языка и речи

Поскольку мозг наиболее активно развивается в течение первых трех лет от рождения малыша, это время считается лучшим для обучения языку и речи. Процесс речи начинается еще тогда, когда ребенок плачем извещает о собственных нуждах и начинает распознавать основные звуки, а со временем пытается их воспроизводить. У маленьких детей сложно бывает распознать характер проблемы, поскольку задержка языка и речи это не одно и то же.

Речь требует совместной работы голосового аппарата, языка, губ и челюсти для продуцирования звуков. Задержка речи случается тогда, когда ребенок говорит меньше слов, чем должен бы был в своем возрасте. Языковая же задержка возникает тогда, когда ребенок плохо понимает, что говорят другие люди и не может выразить свои мысли.

Если вы заметили у своих сына или дочери симптомы задержки процесса речи, лучше не медлить с походом к врачу, поскольку ранняя диагностика и коррекция дают наилучшие результаты.

Расстройство аутистического спектра (РАС)

Этот термин используется для обозначения нескольких расстройств нервной системы. Люди с подобным расстройством двигаются, думают, общаются не так, как другие. Как правило, аутизм можно распознать в раннем детстве.

К распространенным симптомам РАС относятся:

Отсутствие реакции на собственное имя;

Неспособность говорить или запоминать слова и предложения;

Повторение одинаковых движений;

Отсутствие мимики;

Проблемы с координацией;

Нежелание обниматься или общаться с другими.

На сегодняшний день лечения от РАС нет, однако существуют терапии и дополнительные инструменты, которые помогут лучше понять собственного ребенка и помочь ему избавиться от стресса и наладить взаимодействие с окружающей средой.

Забота о здоровье и развитии ребенка – главная миссия родителей. Ваш малыш может отличаться от других и развиваться по собственному сценарию, поэтому не стоит паниковать, если что-то он делает медленнее. Также следует помнить, что даже в случае задержки развития именно папа и мама могут помочь почувствовать уверенность в себе и способность вместе преодолеть любые проблемы.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о возможном долгосрочном влиянии коронавируса на здоровье новорожденных. Ученые считают, что инфекции и лихорадка во время беременности может вызвать долгосрочные негативные последствия, например, аутизм или шизофрению у ребенка.