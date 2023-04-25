Что нельзя есть: врачи рассказали, как с годами должен меняться рацион

Правильное питание – залог здоровья в любом возрасте. О его пользе мы слышим с детства и стараемся соблюдать всю жизнь. Однако не всегда мы задумываемся над тем, что с годами все органы и системы организма начинают работать иначе. Метаболические процессы замедляются, появляются некоторые заболевания – и человек нуждается в большей заботе и определенных изменениях ежедневного меню.

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Сбалансированный рацион необходим с самого детства, ведь он способен надолго сохранить здоровье и продлить жизнь. Однако с годами нужно тщательнее следить за питанием, учитывать самочувствие и избегать некоторых продуктов. На что следует обратить внимание в преклонном возрасте рассказало издание COMPASS by WebMd.

Овощи и фрукты

Овощи и фрукты – прекрасный источник витаминов, минералов и клетчатки. Без них невозможно представить себе рацион здорового человека. Однако с возрастом они могут приносить некоторый дискомфорт, особенно в сыром виде. Так, если у вас есть возрастные проблемы с зубами или их чувствительность, вам следует избегать сырых овощей и свежих твердых фруктов.

Для обогащения организма питательными веществами, попробуйте употреблять их после тушения, в натертом виде или в виде смузи. Кроме того, особое внимание следует обратить на консервированные овощи и фрукты, поскольку они содержат слишком много соли или сахара, которые могут привести к проблемам в организме.

Молочные продукты

С годами у вас могут возникнуть проблемы с перевариванием некоторых молочных продуктов. Чтобы не отказываться от кальция и белка, содержащихся в молоке, потребляйте его в небольшом количестве и следите за самочувствием. При необходимости замените обычное молоко нежирным йогуртом, творогом или попробуйте безлактозную продукцию.

Бобовые

Многие вообще исключают бобовые из ежедневного меню из-за опасений болей в животе и вздутия. Однако на самом деле фасоль, горох, чечевица обогащены белком, железом и клетчаткой, а также содержат немного жира. Это очень важно для удержания устойчивого веса и снижения риска ожирения.

Поэтому отказываться от бобовых не стоит – лучше употреблять их в умеренном количестве, а также пользоваться ферментами для улучшения пищеварения и предотвращения проблем с кишечником.

Алкогольные напитки

В умеренном количестве алкоголь не вредит организму, однако с годами может отрицательно влиять на некоторые аспекты жизни. Так, он может повышать артериальное давление или вызывать гипогликемию у людей с диабетом. Кроме того, спиртные напитки способны нарушать сон, что может вызвать проблемы со здоровьем.

Грейпфрут

В течение жизни мы стараемся потреблять цитрусовые из-за большого содержания калия и витамина С, который помогает укреплять иммунитет и бороться с окислительным влиянием свободных радикалов. Однако некоторые из них нуждаются в определенном внимании. Речь идет о грейпфруте, который может оказывать влияние на действие определенных лекарств, например от бессонницы, высокого давления или тревожности. Чтобы предотвратить это, всегда спрашивайте своего врача о взаимодействии препаратов с пищевыми продуктами.

Мясо

Мясо – надежный источник белка, без которого невозможно правильно составить здоровый рацион. Если в юности вы могли не задумываться о виде и способе приготовления мяса, то с годами могут возникнуть проблемы с пережевыванием и усвоением мясных продуктов. Не следует полностью исключать его из рациона, просто попробуйте выбирать его нежирные сорта, предпочтите постный фарш или заменяйте рыбой.

Кофеин

Чрезмерное потребление кофеина может привести к ускорению сердцебиения и вызвать проблемы со сном. Если вы привыкли к кофе в течение жизни, не следует полностью исключать его из рациона, поскольку это может привести к ухудшению самочувствия, например тошноте или головной боли. Меняйте свою привычку постепенно, выбирая кофе без кофеина или травяной чай.

Забота о собственном организме должна быть в приоритете на протяжении всей жизни, однако в преклонном возрасте ему следует уделить особое внимание. Небольшие изменения в рационе помогут не только хорошо чувствовать себя, но и смогут предотвратить обострение хронических заболеваний и сохранить здоровье на долгие годы.

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