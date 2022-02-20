Врачи рассказали о менопаузе и способах ее облегчения

Врачи не говорят о конкретном возрасте, но около 50-летнего рубежа женщины начинают ощущать изменения своего гормонального статуса, известные под названием "менопауза". Этот процесс может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет и сопровождаться ухудшением самочувствия и неприятными симптомами.

Некоторые женщины просто терпеливо пережидают этот период, а некоторые находят спасение в гормонозаместительной терапии. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию о естественных способах облегчения своего состояния.

Менопауза связана с изменением гормонального фона женщины. На сегодняшний день около двух третей лиц прекрасного пола всего мира испытывают симптомы этого состояния.

К основным неприятным ощущениям относятся:

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Ночные приливы

Потливость

Нерегулярный цикл

Сухость влагалища

Проблемы со сном и настроением

Увеличение веса

Изменение качества волос и кожи

Усталость

Фармацевтическая индустрия предлагает многочисленные средства для улучшения своего состояния, однако они могут помогать только на время. Лучшим выбором могут стать естественные способы облегчения симптомов менопаузы.

Белок – один из самых необходимых макроэлементов, которые мы получаем из пищи в течение жизни. Не теряет он свою пользу и в период менопаузы. Регулярное потребление белка предотвращает потерю мышечной массы, грозящую нам с годами. Кроме того, специалисты уверяют, что высокобелковые продукты помогут в похудении, поскольку усиливают чувство сытости и увеличивают количество сожженных калорий.

Кальций и витамин D обеспечивают здоровье и крепость костной системы, тогда как гормональные изменения могут приводить к их ослаблению и увеличивать риск развития остеопороза. Исследования доказали, что достаточный уровень этих веществ обеспечивает более низкую вероятность перелома бедра у женщин в период менопаузы.

Для обеспечения необходимого уровня добавьте в рацион продукты с их высоким содержанием, например зеленые листовые овощи, бобы, сардины, яйца и полезные масла.

Некоторые продукты вызывают перепады настроения, ночную потливость и приливы даже в молодом возрасте независимо от состояния гормональной системы. К таким, как правило, относятся кофе, алкоголь, острые продукты и сладости. Проследите за самочувствием после еды и избегайте продуктов, которые вызывают у вас симптомы менопаузы.

Одним из симптомов менопаузы является увеличение массы тела. Это связано с образом жизни, старением и изменением гормонального фона. Избыток жира в организме сказывается не только на фигуре, но может вызвать болезни сердца или диабет.

Один из экспериментов с участием более 17 тысяч женщин показал, что те, кто смог потерять 10% своего веса в течение года, лишились ночной потливости и приливов.

Рацион, состоящий из овощей и фруктов, может помочь с облегчением симптомов. Эти продукты содержат мало калорий, при этом полноценно питают организм, позволяя чувствовать себя сытыми и удерживать постоянный вес. Они могут способствовать снижению сердечно-сосудистых заболеваний, которые имеют тенденцию к развитию именно в период менопаузы. Это может быть связано с возрастом, избыточным весом и низким уровнем эстрогена.

Роль физической активности очень важна в течение всей жизни и позволяет сохранить здоровье. Регулярные спортивные нагрузки позволяют снизить риск развития болезней сердца, диабета II типа и рака.

В то же время, некоторые исследования доказали, что занятия спортом три часа в неделю в течение одного года улучшали физическое и психическое здоровье и качество жизни в менопаузе.

В период менопаузы уровень эстрогена падает, что негативно влияет на организм женщины. Фитоэстрогены – природные растительные соединения, которые могут имитировать функцию недостаточного гормона.

Пополнить их запас можно из обычных пищевых продуктов: сои, семян кунжута и льна, тофу, бобов. Ученые подтвердили, что диета с высоким содержанием сои может снижать холестерин и артериальное давление, а также уменьшать проявления приливов и ночной потливости у женщин в период менопаузы.

В период менопаузы женщины часто ощущают сухость, связанную со снижением уровня эстрогена. Обычная питьевая вода может облегчить эти симптомы, а также наладить метаболические процессы, предотвратить избыточный вес и предотвратить вздутие живота, вызванное гормональными изменениями.

Высокое содержание рафинированных углеводов и сахара может вызвать скачки уровня глюкозы в крови, чем привести к усталости или раздражительности. Кроме того, исследования показывают, что большое количество обработанных продуктов в ежедневном потреблении негативно влияет на качество костей и способствует развитию депрессии женщин в менопаузе.

Менопауза – не болезнь, а естественный жизненный процесс. И хотя ее симптомы бывают длительными и неприятными, соблюдение определенных лечебных советов, наладка питания и умеренные физические нагрузки помогут уменьшить их проявления, улучшить самочувствие и сохранить здоровье на долгие годы.

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