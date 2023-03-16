Как преодолеть сезонную депрессию: советы врачей

В пасмурные и холодные зимние дни мы с особым нетерпением ждем пробуждения природы и прихода весны. Для многих это период сплошного обновления и надежды на лучшее. Однако не у всех приход весны вызывает только положительные ощущения. Часто именно в переходные периоды обостряются определенные заболевания, например сезонная депрессия – аффективное расстройство, симптомы которого проявляются и исчезают при смене времен года.

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Обычно обострения депрессии происходят осенью и зимой, однако иногда могут возникать только весной и сохраняться до лета. Издание Healthline после консультации психолога доктора философии Мэтью Боланда рассказало о причинах и способах преодоления расстройства.

Какие симптомы сезонной депрессии?

Весенняя депрессия встречается реже, чем зимняя, однако их проявления схожи, хотя и проявляются у всех по-разному. Так, большинство людей жалуется на :

Плохое настроение, включая печаль и безнадежность;

Снижение заинтересованности в повседневной деятельности;

Снижение энергетического запаса;

Отсутствие мотивации;

Повышенный аппетит или потеря веса;

Проблемы с концентрацией и памятью;

Возбуждение или раздражение;

Гнев и злость;

Мысли о смерти или самоубийстве.

Причины весенней депрессии

Обострение депрессии зимой специалисты связывают с нехваткой солнечного света, однако оказывается, что приход весны тоже может портить кое-кому настроение. Хотя единственная причина, вызывающая расстройство, не установлена, специалисты называют потенциальные триггеры.

Увеличение светового дня и тепла

Увеличение количества солнечного света может нарушать циркадные ритмы, по которым привык функционировать организм и нарушить биологический ритм активности и отдыха. Это может привести к ухудшению настроения и повышенной раздражительности или тревоге.

Теплые дни могут принести дискомфорт, если вы обычно плохо себя чувствуете в жаркое время, а чрезмерная яркость солнца способна удерживать мозг в состоянии повышенной готовности.

Дисбаланс химических веществ мозга

Человеческий мозг продуцирует множество веществ, отвечающих за настроение и эмоциональное состояние. Обострение весенней депрессии может быть связано с изменением этих процессов. Так, увеличение солнечного света вызывает уменьшение выработки мелатонина – гормона, отвечающего за ваш сон. Регулярное недосыпание может усугублять симптомы депрессии. В то же время, по мнению ученых, избыточное количество серотонина – химического вещества, производимого под действием естественного освещения, – может провоцировать тревожные расстройства.

Сезонная аллергия

Повлиять на эмоциональное состояние может и обострение сезонной аллергии. Так, результаты исследования указывают на существование связи между днями с высокой концентрацией пыльцы в воздухе и ухудшением настроения у людей с симптомами весенней или летней депрессии.

Кроме того, некоторые факторы могут повышать риск сезонной депрессии.

Пол. Женщины имеют большую склонность к весенней депрессии, но у мужчин более тяжелые проявления.

Наследственность. Наличие у близких родственников сезонной депрессии увеличивает риск ее повторного проявления.

Биполярное расстройство. Наличие в анамнезе биполярного расстройства может повысить чувствительность к изменению весенних циркадных ритмов и привести к депрессии.

График работы. Если ваша работа меняется в зависимости от времени года, отсутствие привычной структуры или дополнительный стресс могут вызвать изменения сна, настроения и эмоционального состояния.

Как побороть весеннюю депрессию?

Если симптомы вашей депрессии мешают жизни и профессиональной деятельности, следует обратиться к специалистам. Для облегчения проявлений могут использоваться следующие методы :

Когнитивно-поведенческая терапия: подход, заключающийся в обучении техникам, которые выявляют нежелательные мысли и устраняют их.

Межличностная терапия: помогает изучить проблемы в личной или профессиональной сфере, приводящие к развитию депрессии.

Медикаментозная терапия: в некоторых случаях врач может назначить антидепрессанты для облегчения проявления расстройства.

Кроме того, соблюдение простых правил в повседневной жизни также может помочь уменьшить неприятные ощущения.

Полноценно отдыхайте. Регулярный недостаток сна может влиять на ваше эмоциональное здоровье. Ложитесь спать в одно и то же время и позаботьтесь, чтобы помещение для отдыха было комфортным и уютным.

Будьте физически активны. Регулярные физические упражнения помогают снизить проявления стресса и беспокойства, а также улучшают сон.

Сбалансируйте рацион. Частым симптомом весенней депрессии является потеря аппетита. Однако недостаток питательных веществ может вызвать чрезмерную раздражительность и снижение концентрации, поэтому правильное питание важно не только для физического, но и для психического здоровья.

Получите поддержку родных. Помощь семьи или друзей может быть полезна, даже если вас просто выслушают или будут рядом.

Ищите успокоение. Попытайтесь найти способ улучшения своего состояния. Медитация или арт-терапия могут помочь отвлечься, а также принять и прожить негативные эмоции, включая депрессию.

Весна – непродолжительный период, однако он может оказать негативное влияние на вашу жизнь и работоспособность. Если вы эмоционально чувствительны к смене времен года, попробуйте следовать советам специалистов, которые могут помочь предотвратить сезонное обострение.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о способах преодоления осенней депрессии. Специалисты посоветовали больше двигаться, ловить дневной свет и вовремя обращаться за помощью.

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