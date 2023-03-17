От анорексии к булимии: врачи рассказали о симптомах расстройства пищевого поведения

С самого детства мы слышим, что питание – основа здоровья и долголетия. И это действительно так, ведь сбалансированный рацион необходим для полноценной работы всех систем организма. Однако все в мире полезно в меру. Иногда люди начинают слишком много внимания уделять тому, что они едят, когда это делают и сколько съедают. Со временем такое отношение к пище заполняет большую часть жизни и может развиться в серьезную психологическую проблему.

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Если у человека возникают состояния, связанные с нарушением потребления пищи, врачи говорят о расстройствах пищевого поведения. Издание EveryDayHealth рассказало об их видах, симптомах и методах лечения.

Бытует мнение, что расстройства пищевого поведения имеют только те, кто злоупотребляет диетой или наоборот переедает. Однако все не так просто, поскольку вес далеко не единственная причина. Расстройство может развиться в любом возрасте, независимо от пола, массы тела, образования или социального происхождения. Именно это иногда усложняет постановку диагноза, поскольку люди не понимают наличие проблемы и не обращаются за помощью.

Виды расстройств пищевого поведения

К наиболее распространенным расстройствам относятся:

Анорексия – нарушение пищевого поведения, которое выражается в формировании неправильного представления о размерах и формах своего тела, а также в чрезмерном подсчете калорий и страхе набрать лишний вес.

Булимия – состояние, которое характеризуется частыми перееданиями, после которых возникает необходимость избавиться от потребленной пищи. Для достижения цели люди с таким нарушением вызывают рвоту или злоупотребляют мочегонными и слабительными препаратами.

Компульсивное переедание – расстройство характеризуется тем, что человек часто не контролирует количество потребленной пищи и переедает вплоть до ощущения дискомфорта без дальнейшего очищения. Это часто происходит тайно и от тотального недовольства собой или смущения.

Симптомы расстройства пищевого поведения

Поскольку нарушение может проявлять себя по-разному, то нет единого симптома, свидетельствующего о его развитии. Однако следует обратиться за консультацией специалиста, если вы заметили у себя следующие проявления:

Сплошное поглощение мыслями о весе, калориях, похудении и т.п.;

Полный отказ от любимых продуктов;

Потребление пищи в одиночестве из-за страха контроля;

Чрезмерные физические нагрузки, игнорирование истощения или травмы во время тренировок;

Придирчивое отношение к собственному телу и выискивание новых недостатков, которых часто не существует;

Чрезмерное внимание к виду других людей;

Регулярное использование средств для уменьшения аппетита, мочегонных, слабительных средств или клизмы.

Что вызывает пищевые расстройства?

Не существует точного ответа, однако, по данным National Institute of Mental Health, расстройства пищевого поведения вызваны взаимодействием генетических, биологических, социальных, психологических и поведенческих факторов.

Так, наличие в семье случаев расстройства пищевого поведения повышает риск его повторения, или к нему могут приводить детские психологические травмы или сексуальное насилие или депрессивные состояния.

Профилактики расстройств пищевого поведения

Нет единого способа предотвратить развитие нарушения, однако снизить риск можно, соблюдая определенные правила:

Понимание симптомов и признаков расстройства;

Отказ от жестких диет и нездоровых пищевых привычек;

Избегание негативного отношения к себе и понимание ценности собственного тала;

Своевременное обращение за помощью.

Как выявить и лечить нарушения пищевого поведения?

Если вы заметили у себя тревожные симптомы, то не стоит медлить с походом к специалисту, поскольку своевременное осознание и лечение имеют хорошие прогнозы.

Диагноз устанавливается исходя из жалоб и симптомов пациента. Для уточнения врач может проанализировать не только состояние здоровья для выявления возможных осложнений или хронических заболеваний, но и психологическое состояние.

Прогнозы в лечении будут варьироваться в зависимости от тяжести состояния пациента и продолжительности расстройства. Исследование показало, что около двух третей женщин с анорексией или булимией смогли вылечиться от пищевого расстройства, при чем выздоровление от булимии проходило быстрее.

Лечением пищевых расстройств будут заниматься врачи общей медицины, диетологи и психиатры. К возможным методам терапии относятся:

Психотерапия. Этот способ состоит в выработке у пациента одобрительного отношения к самому себе, осознанию нездоровых привычек и разработке личных способов борьбы с ними.

Консультация по питанию. Диетологи помогут определить возможные проблемы с весом и рационом и разработать сбалансированное меню, которое поможет решить проблемы без ущерба для организма.

Лекарство. Иногда пациенты с расстройствами пищевого поведения нуждаются в медикаментозной терапии, направленной на контроль излишней тревожности или нездоровых мыслей.

Госпитализация. В тяжелых случаях для устранения серьезных осложнений, возникших вследствие расстройства пищевого поведения, может потребоваться госпитализация для интенсивного стационарного лечения.

Альтернативные способы. Некоторые методики и практики, например медитация, йога или иглоукалывание, также могут помочь успокоиться, побороть тревожность или снизить стресс.

Негативные последствия расстройств пищевого поведения

На самом деле люди с расстройствами пищевого поведения часто не кажутся больными или могут полностью преодолеть заболевание, однако есть и те, кто возвращается к нездоровым привычкам и даже умирает.

Без своевременного лечения люди с расстройствами пищевого поведения могут получить негативные последствия для здоровья, например:

Необратимая утрата костной массы;

Утрата мышечной массы и слабость;

Анемия;

Сухость кожи и выпадение волос;

Замедленное пищеварение;

Нарушение менструального цикла и снижение либидо;

Головокружение и утомляемость;

Депрессия.

Как видим, расстройство пищевого поведения – непростое заболевание, требующее осознания и качественной диагностики. Своевременное изменение поведения и собственного восприятия реальности, а также упорная работа со специалистами может дать хорошие результаты и вернуть к полноценной и счастливой жизни.

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