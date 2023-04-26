Врачи рассказали о возможных проявлениях опоясывающего лишая

Вирусы и бактерии всегда подстерегают человека в окружающей среде и могут вызвать многочисленные заболевания. В течение всей жизни мы стараемся противостоять заражению многими способами: вакцинацией, здоровым образом жизни, укреплением иммунитета. К сожалению, инфекционные недуги очень заразны, и их не всегда удается предотвратить. Кроме того, они могут приводить к негативным проявлениям в долгосрочной перспективе.

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Одним из примеров может стать опоясывающий лишай – инфекционное заболевание, вызванное вирусом Varicella Zoster (тем самым, который вызывает у детей и взрослых ветряную оспу). После консультации доктора медицинских наук Шилпы Амин издание MedicalNewsToday рассказало о возможных проявлениях заболевания и способах их облегчения.

Ветряная оспа многими воспринимается как обычная детская болезнь, заразиться которой можно только один раз в жизни. Однако на самом деле взрослые тоже часто болеют ею, а течение заболевания нельзя предусмотреть ни в одном возрасте.

Кроме того, переболев ветрянкой, люди остаются носителями вируса на всю жизнь. Он может не проявлять себя никоим образом в течение многих лет, но способен активизироваться в виде опоясывающего лишая.

Симптомы опоясывающего лишая

Как правило, болезнь поражает одну из частей тела, например, талию, грудную клетку, живот или спину. Однако сыпь может появляться также на лице, глазах, во рту и даже поражать внутренние органы. Симптомы могут быть легкими или тяжелыми и отличаться у разных людей.

К основным проявлениям опоясывающего лишая относятся:

Сыпь на коже, напоминающая ветряную оспу, однако локализованная только на определенном участке тела;

Постоянная тупая, острая или стреляющая боль, нарастающая и исчезающая;

Заполненные жидкостью волдыри, развивающиеся как части сыпи.

Поскольку опоясывающий лишай может появляться в любом месте, его симптомы будут зависеть от локализации.

Так, при появлении на лице сыпь располагается вокруг глаза и на лбу и может сопровождаться болью над местом поражения, мышечной слабостью и головной болью. Если вирус распространился на глазной нерв, это может проявиться отеком и покраснением глаз, а также угрожать временной или постоянной потерей зрения.

Лишай может появляться также в ушах и полости рта. В таком случае он проявляется нарушением слуха и равновесия, а также поражением мягких и твердых частей неба, зубной болью и дискомфортом при пережевывании пищи.

Поражая внутренние органы, опоясывающий лишай не будет вызывать сыпь, однако приведет к другим проблемам. Так, исследования свидетельствуют, что присутствие вируса в пищеварительной системе может приводить к дисфункции желудочно-кишечного тракта и артерий головного мозга, что в свою очередь повышает риск развития инсульта и деменции.

При любой локализации лишая к основным симптомам могут также присоединяться повышение температуры, расстройство желудка, озноб или усталость.

Как прогрессирует опоясывающий лишай?

Как правило, заболевание проходит несколько этапов:

На определенном участке кожи появляется боль, онемение, покалывание и зуд;

Через 2 недели возникает сыпь;

Красные пятна продолжают появляться в течение 3-5 дней, формируются волдыри с жидкостью;

Пузыри сливаются в единое болезненное пятно;

Воспаление может поражать участки вокруг высыпаний;

Через 7-10 дней волдыри заживают и отпадают, оставляя незначительные рубцы.

Как и во время ветряной оспы, для окружающих человек с опоясывающим лишаем остается заразным с момента появления первого пузырька и до тех пор, пока появляются новые высыпания. Следует отметить, что вирус не передается воздушно-капельным путем, а только в случае прямого контакта с выделяемой из пузырей жидкостью.

Как облегчить симптомы опоясывающего лишая?

При подтверждении диагноза врач может предложить противовирусную терапию, чтобы предотвратить быстрое распространение вируса по организму. Это может помочь облегчить проявления лишая, уменьшить продолжительность заболевания и предотвратить повторное возникновение.

Кроме того, во время рецидива опоясывающего лишая врачи рекомендуют использовать обезболивающие препараты, максимально снизить стресс, сбалансированно питаться, носить свободную одежду, не раздражающую кожу, отвлекаться на общение или хобби.

Как правило, симптомы лишая исчезают через несколько недель при своевременном лечении и соблюдении рекомендаций специалиста. Однако у людей с ослабленным иммунитетом заболевание может вызвать осложнения, иногда достаточно серьезные, например воспаление головного или спинного мозга, постгерпетическую невралгию, повреждение кровеносных сосудов, пневмонию, проблемы с балансом, зрением или слухом.

Именно поэтому опоясывающий лишай лучше предупреждать, чем лечить, и лучшим способом это сделать является вакцинация от ветряной оспы в детстве или от опоясывающего лишая в зрелом возрасте.

Опоясывающий лишай может проходить бесследно у большинства людей, но некоторые будут иметь серьезные осложнения. К сожалению, мы не всегда можем противостоять заражению, но в наших силах укреплять собственный иммунитет и вести здоровый образ жизни. Даже если эти простые способы не смогут предотвратить заболевание, они будут способствовать его легкому течению и защитят от последствий.

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