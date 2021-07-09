Врачи удалили опухоль размером с дыню на лице 6-летней девочки из Эфиопии. Видео

Шестилетняя девочка по имени Негалем из Эфиопии перенесла операцию по удалению опухоли с лица размером с дыню. Процедура длилась 12 часов и была проведена в американской больнице Ленокс Хилл.

У Негалем была диагностирована доброкачественная опухоль, известная как сосудистая мальформация, которая начала быстро расти после ее рождения и продолжала набирать в весе вместе с ребенком. Об уникальном случае в хирургической практике рассказало издание Evevitness News (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Рост опухоли вызывал обеспокоенность у медиков африканской страны. Однако помочь ребенку на родине не представлялось возможным.

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"Доброкачественное образование разрослось на столько, что начало представлять угрозу для жизни ребенка. Она могла потерять способность глотать или просто задохнуться", – сообщили медики.

К счастью, чиновник из правительства США пообещал помочь девочке, когда он был с миссией в Африке.

После определенных исследований Негалем попала в руки к супружеской паре – доктору Терезе и Милтону Ванер, которые специализируются на сложных детских сосудистых пороках.

Они согласились провести операцию на лице девочки, в то время как Lenox Hill и Northwell Health оплатили все больничные расходы и послеоперационное лечение.

Оценивая результат, медики сообщили, что он превзошел даже их ожидания.

"Опухоль была размером с дыню, и нужно было соблюдать осторожность, чтобы не повредить жизненно важные кровеносные сосуды, нервы и мышцы", – рассказал Милтон Ванер.

"Хорошая новость в том, что все сработало, и в конце концов все обошлось", – сказал он.

Далее Негалем проведут еще одну операцию, чтобы удалить небольшой участок новообразования, который все еще находится у нее под языком.

Семья девочки планирует вернуться домой 14 июля, и врачи говорят, что оставшаяся опухоль пройдет и без медицинского вмешательства в течение следующих нескольких месяцев.

Как сообщал OBOZREVATELранее, хирурги больницы имени Мечникова в Днепре провели сложную операцию девочке, чье лицо было обезображено серьезным врожденным изъяном. Из-за этого ребенка даже не хотели принимать в садик.