Врачи успокаивают: половой акт не вредит сердцу

Сердце – настоящий "мотор" человеческого организма, от правильной работы которого зависит жизнь. Его заболевания обычно нуждаются в тщательном обследовании и лечении. Однако иногда люди с пороками сердца чрезмерно волнуются о том, что их жизнь не может быть полноценной и обычные радости, например, интимные отношения могут им навредить. Сексуальная активность почти никогда не приводит к проблемам с сердцем или внезапной смерти.

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Люди с врожденными, наследственными или хроническими заболеваниями сердца могут быть спокойными и наслаждаться жизнью сполна. О таких выводах врачей сообщило на своей странице издание La Repubblica.

Опасения внезапной смерти во время полового акта возникли из-за того, что большинство считает сексуальную активность интенсивной и способной влиять на работу сердца. В то же время, недавнее американское исследование опровергает этот факт и дарит надежду.

В ходе осмотра были проанализированы медицинские записи пациентов, внезапно умерших за последние 15 лет (6847 человек) в кардиологическом центре британского университета. Только 17 из них имели сердечный приступ во время полового акта или в течение часа после него, то есть вероятность составила примерно 0,2%.

Кроме того, данные эксперимента свидетельствуют об интересных фактах. Так, они показали, что минимальный риск умереть во время секса существует не только у мужчин, но и у женщин (6 случаев из 17 указанных). Средний возраст пациентов также не свидетельствует о риске для пожилых людей, поскольку составлял 38 лет.

Тщательный анализ также показал, что остановка сердца могла быть вызвана наличием другого сердечного заболевания, например синдрома внезапной аритмической смерти.

Специалисты уверяют, что сексуальная активность не приводит к нарушению работы сердца и внезапной смерти. Следовательно, интимные отношения полезны для организма в любом возрасте или по крайней мере не опасны больше, чем другая активная деятельность.

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