Вредные напитки для вашей кожи: что следует исключить из рациона

Чтобы поддерживать здоровье кожи, мы обычно обращаем внимание на косметические средства. Однако важно помнить, что привычки в рационе могут негативно влиять на вид нашей кожи.

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Часто мы не осознаем, что употребление определенных напитков может быть причиной ухудшения состояния кожи. Узнайте от eatthis.com, которые из популярных напитков могут нанести вред вашей коже.

Газированная вода

Может показаться, что газированные напитки вредят только вашей талии, но немногие знают, что они также могут негативно повлиять и на вашу кожу. Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Public Health, регулярное потребление сладких газированных напитков может ускорить старение клеток на два года. Еще одно исследование, опубликованное в Journal of Investigative Dermatology, показало, что диеты с высоким содержанием сахара способствуют воспалению кожи, увеличивая риск развития псориаза.

Красное вино

Хотя красное вино может быть полезным для сердца, его чрезмерное употребление влечет за собой проблемы с кожей. По результатам опроса, проведенного Национальным обществом розацеа среди 353 человек, красное вино стало наиболее распространенным фактором, вызывающим розацеа. Также считается, что люди, обладающие чувствительностью к сульфитам — вещества, присутствующие во многих винах, могут столкнуться с раздражением кожи. Воздействие сульфитов особенно испытывают люди с астмой.

Энергетические напитки

Хотя энергетические напитки могут помочь вам чувствовать себя бодрыми, они не приносят пользы коже. Кроме высокого содержания сахара, которое может вызвать воспаление, они часто ведут к обезвоживанию. Это делает кожу менее здоровой и свежей. Кроме того, кофеин в таких напитках замедляет заживление ран. Если вы часто пьете энергетики, вам может быть труднее избавиться от высыпаний или царапин.

Молоко

Если вы хотите улучшить цвет кожи, попробуйте снизить количество молока в вашем рационе. Метаанализ, опубликованный в Clinical Nutrition, показал, что употребление обезжиренного молока или молока с низким содержанием жира может быть связано с повышенным риском возникновения акне.

Пиво

Если кожа имеет проблемы, причина может быть в пиве. Согласно сравнительному исследованию, опубликованному в Archives of Dermatology, употребление темного пива может увеличить вероятность развития псориаза, особенно среди женщин. Дополнительно, алкоголь обладает обезвоживающим и воспалительным эффектом, что со временем может отрицательно сказаться на вашем цвете лица.

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