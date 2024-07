Вредные привычки, мешающие вам легко худеть: простой ответ

Время от времени многие люди вполне естественно хотят сбросить лишние килограммы, в частности потерять жир на животе, но и не набрать снова килограммы. Некоторые люди могут кардинально изменить образ жизни ради достижения вожделенной цели, однако большинство считает огромные цели непосильными.

В свою очередь диетологи предлагают подход детскими шагами, например выбрать одну вещь, которая является приоритетной с точки зрения привычки, которую вы хотите изменить. Это может быть отказ от употребления белого хлеба и переход на 100-процентный цельнозерновой или совсем отказаться от него, говорится в материале издания Eat This Not That .

Распознайте причины вашей вредной привычки

Как отмечается, существует корреляция между избытком алкоголя и жиром на животе. Существует также связь с повышением (гормона стресса) кортизола и жиром на животе. А еще есть нехватка сна, которая, по сути, переворачивает разрушающие наши два основных пищеварительных гормона, которые отвечают за то, когда нам есть, а когда прекратить есть. Уточняется, что сначала признав, как изменились ваши привычки за последние месяцы, вы можете начать устранять эти триггеры увеличения веса.

Не соблюдать определенную диету

В мире существуют тысячи разнообразных диет, однако они создали настоящую неразбериху. Но диетологи обращают внимание на то, что если посмотрите на любое место по всему миру, где люди живут долго и не страдают ожирением, то они не читают книг о диетах, они едят простую, цельную пищу. Одно из интересных определений говорит – "не ешьте ничего, что не поддается гниению". Поэтому стоит задуматься над тем, чтобы 80-90 процентов вашего рациона состояли из настоящих цельных продуктов, а не обработанных.

Попробуйте периодическую голодовку

Некоторые специалисты говорят, что в течение первых четырех-пяти недель ничего не меняют в пище пациентов, а просто изменяют частоту их приема пищи. Итак, вот здесь и возникает периодическая голодовка. Одно из популярных периодических голодовок – 16/8, предполагает прием пищи только в течение 8-часового окна, скажем, между полуднем и 20:00, и голодание в течение оставшихся 16 часов. "Периодическая голодовка полезна, потому что ваше тело не обязательно потребляет углеводы, а потребляет и уменьшает жир", — говорят диетологи.

Избегайте вкуснейшей еды

Еще один интересный и эффективный способ похудеть и уменьшить абдоминальный жир – исключить из своего рациона то, что исследователи называют очень вкусной пищей. Ведь обычно эти продукты сочетают два элемента, таких как жир и сахар или натрий и углеводы. Поэтому эту еду очень тяжело перестать есть. Итак, исключите продукты, которые слишком легко переесть.

Уменьшите пустые калории

Нередко людям не удается похудеть, потому что они ставят перед собой нереальные цели, которых невозможно достичь. Поэтому выберите меньшую цель, которая может оказать огромное влияние, например уменьшение сахара, - советуют диетологи. Начните со сладких и газированных напитков, ведь отказ от банки когда (это 140 калорий) может помочь вам сбросить лишние килограммы.

Выпейте дополнительную чашку (черного) кофе

По результатам исследования в Journal of Nutrition обнаружена значительная связь между большим потреблением кофе и меньшим ожирением или процентом жира в организме. Исследователи установили, что женщины (но не мужчины), которые выпивали две-три чашки кофе в день, имели меньше общего жира и жира на туловище, чем женщины, не употреблявшие кофе. Ученые предполагают, что здесь действуют многие факторы, включая антиоксиданты в кофе и другие компоненты, такие как кофеин. Однако не стоит ждать потери веса, если вы пьете кофе в форме огромного сладкого кофейного напитка. Ведь в некоторых ароматизированных кофейных напитках может быть 74 грамма сахара.

