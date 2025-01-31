Время имеет значение: почему не стоит употреблять газировку перед тренировкой и утром

Диетологи и спортивные эксперты предупреждают о потенциальных рисках для здоровья, связанных с газированными напитками. Они отмечают, что существуют "плохие" моменты для употребления газировки и почему важно учитывать время суток.

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Независимо от того, начинаете ли вы день с газировки или пьете ее во время вечернего просмотра сериала, следует помнить, что каждый раз, когда вы выпиваете газированный напиток, сахар мгновенно попадает в кровь. Издание eatthis.com рассказывает, когда лучше воздержаться от газированных напитков и почему они могут повредить вашему организму.

Согласно мнению спортивного диетолога Лесли Бончи, самое плохое время для употребления газировки – это перед тренировкой. Это может отрицательно повлиять на ваши физические результаты, поскольку газировка замедляет процесс пищеварения, и жидкость дольше попадает в мышцы. Также это может привести к вздутию живота, газообразованию и тошноте, что помешает вам тренироваться эффективно. Кроме того, газированные напитки часто содержат много натрия, что способствует обезвоживанию организма.

И даже если вы выбираете диетическую газировку, это не делает ее более полезной. Она часто содержит аспартам, который может вызвать побочные эффекты, такие как головокружение, перепады настроения или мигрени.

Что касается утра, то еще одной дурной привычкой является употребление газировки сразу после пробуждения, перед завтраком. Как объясняет Бончи, это может привести к ощущению сытости еще до того, как вы успеете пополнить уровень жидкости в организме, и вы рискуете упустить важный для вашего здоровья завтрак. Употребление газировки утром может уменьшить желание пить другие жидкости, необходимые для гидратации. Также, пропуская белок на завтрак, вы избавляете себя от энергии и можете повысить риск набора веса.

Важно помнить, что завтрак – это ключ к нормализации обмена веществ и достижению целей похудения. Исследования показывают, что завтрак с высоким содержанием белка может способствовать не только лучшему метаболизму, но и снижать стресс, улучшать настроение и предотвращать тягу к вредной пище.

Газированные напитки могут также приводить к увеличению веса. По данным исследования The American Journal of Clinical Nutrition, напитки с высоким содержанием фруктозы могут привести к ожирению, поскольку фруктоза усваивается по-другому, нарушая метаболизм и уровень инсулина. Дополнительно употребление газированных напитков связано с повышенным риском развития диабета 2 типа.

Газированные напитки могут ускорить процесс старения. По данным исследования из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, люди, часто употребляющие сладкие напитки, имеют более короткие концы хромосом, что приводит к более быстрому старению клеток.

Итак, лучше ограничить употребление газировки и подумать о других вариантах, которые помогают поддерживать здоровье и энергию в течение дня.

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