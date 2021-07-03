Время первого секса и рождения ребенка заложены в ДНК человека – британские ученые

Британские ученые из Оксфордского университета нашли 371 генетический маркер в ДНК человека, которые определяют время первого полового акта и рождение ребенка.

К такому выводу исследователи пришли, проанализировав генетическую информацию тысяч британцев, передает MedicalXpress. Ученые определили 371 область генетического кода, что, вероятно, влияют на то, когда человек впервые займется сексом и когда у него родится ребенок. Анализ британских ученых показал, что генетика может объяснить от 5 до 17 процентов случаев, когда люди достигают этих двух этапов.

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"Наше исследование обнаружило сотни дополнительных генетических маркеров, которые формируют эту наиболее фундаментальную часть нашей жизни и имеют потенциал для более глубокого понимания бесплодия, болезней более позднего возраста и долголетия", – сказала одна из авторов исследования Мелинда Миллс.

В научной работе отмечено, что именно сочетание генетики, социальных прогностических параметров и окружающей среды способствует раннему или позднему времени, когда человека начинает заниматься сексом.

Отмечается, что генетика, лежащая в основе раннего секса и фертильности, была связана с поведенческим запретом, а также зависимостью и ранним курением. У тех, кто генетически предрасположен к откладыванию секса или первых родов, в более позднем возрасте показатели здоровья и долголетия были лучше, что связано с более высоким социально-экономическим статусом в детстве.

"Это исследование расширяет наши знания о социальных и генетических предикторах, чтобы найти не только пропорции, объясняемые генетикой, но и выделить фактически генетические варианты (расположение в ДНК) и изучить их биологическую функцию. Мы ожидаем, что наши результаты будут касаться важных вмешательств в области бесплодия, сексуального и психического здоровья подростков", – отметили ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что продолжительность жизни мужчин зависит от времени суток, когда они чаще всего занимаются сексом.