Время улучшить рацион: почему полезно есть листовую зелень

Листовая зелень – это настоящее сокровище на тарелке, которое часто недооценивают. Она не только добавляет свежести и цвета к блюдам, но и содержит большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов.

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Регулярное потребление зеленых листовых овощей положительно влияет на работу сердца, мозга, костей и даже зрение. Издание eatthis.com рассказывает какие именно изменения происходят с вашим организмом, когда вы включаете листовую зелень в свой рацион.

Уменьшение уровня "плохого" холестерина

Заменяя на тарелке дополнительную порцию мяса, сыра или морепродуктов зелеными листьями, вы можете положительно повлиять на уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), или "плохого" холестерина.

Некоторые сорта зелени, в частности мангольд, содержат растворимую клетчатку, которая обладает способностью связываться с холестерином в кишечнике и выводить его из организма вместе с отходами. Такой естественный процесс помогает избежать его попадания в кровоток. Таким образом, если регулярно употреблять овощи с высоким содержанием клетчатки, можно уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Меньшая вероятность развития возрастной макулярной дегенерации

Макулярная дегенерация – это нарушение зрения, которое возникает с возрастом. Она может значительно снижать качество жизни, затрудняя чтение, вождение авто, приготовление пищи, а также узнавание лиц.

Кроме отказа от курения и физической активности, важно включить в рацион больше овощей и фруктов, в частности зеленых листовых. Капуста, например, содержит высокие концентрации антиоксидантов – лютеина и зеаксантина. Эти вещества помогают замедлить потерю зрения и могут стать естественной поддержкой для здоровья глаз.

Снижение риска возникновения диабета 2 типа

Капуста, шпинат и другие виды зелени – прекрасный источник клетчатки. Именно она помогает регулировать уровень глюкозы в крови.

Продукты с большим содержанием клетчатки замедляют процесс пищеварения, а затем – и скорость всасывания сахара в кровь. Это помогает предотвращать резкие скачки уровня глюкозы (гипергликемии) и лучше контролировать его. Регулярное употребление таких овощей — естественная поддержка для профилактики диабета второго типа.

Улучшение памяти и когнитивной функции

В 2017 году в журнале Neurology было опубликовано исследование, которое показало: ежедневное потребление хотя бы одной порции листовых зеленых овощей может замедлить возрастное снижение когнитивных функций.

На основе собранных данных ученые пришли к выводу, что те, кто регулярно потребляет больше всего порций зелени, сохраняют остроту ума примерно на 11 лет дольше, чем те, кто практически ее не ест. То есть мозг таких людей "стареет" значительно медленнее.

Укрепление костей

Капуста – настоящий кладезь витамина K, который не только способствует нормальной свертываемости крови, но и чрезвычайно важен для здоровья костной ткани.

Половина стакана вареной капусты содержит примерно 565 микрограммов витамина K. Это более чем в шесть раз превышает суточную норму для женщин и почти в пять раз – для мужчин. Для сравнения: женщинам нужно около 90 мкг витамина K ежедневно, а мужчинам – 120 мкг.

Организм использует этот витамин для синтеза остеокальцина – белка, являющегося основой прочной костной структуры. Регулярное потребление продуктов, богатых витамином K, может существенно уменьшить риск остеопороза и других проблем с костями.

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