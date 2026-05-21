Сегодня мы поговорим о настоящем проклятии Африки – тропической геморрагической лихорадке – лихорадке Эбола. Странное, загадочное заболевание, с неизвестным прошлым и очень серьезными сложностями в лечении. Сейчас снова вспыхнула в Конго очередная эпидемия, которая уже успела унести жизни более сотни людей за считанные дни. И это не является сенсацией. Потому что это повторяется постоянно. Говоря даже правильнее – эпидемия там и не заканчивалась.

Це спершу здається дивним, адже зазвичай віруси швидко мутують та пристосовуються до співіснування з людиною. Задача та головна мета будь-якої паразитарної форми життя – заразити якомога більше організмів, щоб безупинно розмножуватися та поширюватись у природі. Якщо всіх вбити, то вірус і сам зникне. А тут такий нелогічний драматичний сценарій, який без кінця повторюється.

Від чого насправді помирають люди? Точно від віруса?

В останньому питання криється підсказка на правильну відповідь. Але не все одразу. До цього прийдемо. Спочатку поговоримо про історію та механізми поширення лихоманки Ебола.

Трохи історії

В Африці є багато небезпечних інфекцій. Малярія, жовта лихоманка, Денге та інші. Ці інфекції відомі з дуже давніх давен й описані в працях стародавніх целителів та істориків. Але лихоманка Ебола — ні. Про неї до 20-го сторіччя нічого не було чутно. Про неї дізналися лише у 1976 році.

Це сталося коли майже одночасно спалахнули дві нові епідемії із якимсь страшним блискавичним летальним перебігом — у Судані та Заїрі (нині Демократична Республіка Конго). Хвороба починалася настільки раптово й з такою шаленою смертністю, що стала жахливою несподіванкою для тогочасної медицини. Висока температура, слабкість, масивні кровотечі, а далі — стрімка смерть. У деяких регіонах помирало до 90% заражених. Вірус і отримав свою назву від тутешньої річки Ебола поблизу одного з осередків спалаху.

Досить швидко стало зрозуміло: проблема не лише у самому вірусі, а й у повній неготовності медицини до таких інфекцій. Відсутність захисту медиків, тісний контакт із хворими та традиційні похоронні обряди перетворювали локальні випадки на масштабні епідемії. До всього цього негативну роль грали нестабільна політична ситуація, війни, конфлікти, шалена бідність населення, складність надання допомоги та величезний ризик для самих медиків. Дуже часто заражалися саме лікарі та медсестри. І вони також помирали.

Початок епідемії та взагалі поява цього вірусу оповиті таємницями та конспірологією. Найбільш виважені та спокійні фахівці стверджують, що зараження сталося через вживання зараженого м’яса. У Заїрі був чітко зафіксований перший випадок, який стався 26 серпня 1976 року в селі Ямбуку у шкільного вчителя, який за деякий час до хвороби їв чи то м'ясо полеглої антилопи, чи то напівсире м'ясо мавпи. Як би там не було, ключовий момент, що вірус прийшов від тваринної популяції. Як колись іспанський грип.

Питання походження вірусу досі цікавлять дослідників. Зрозуміло, що це не "людські" віруси в класичному сенсі. Вони прийшли до нас із дикої природи та дуже тривалий час циркулювали виключно в тваринній популяції.

Люди зазвичай заражаються вірусом Ебола після контакту з дикими тваринами — під час полювання, розбирання туш або вживання м’яса інфікованих мавп, антилоп чи інших мешканців африканських лісів.

І от тут саме цікаве. Лише після цього вірус починає передаватися вже від людини до людини — через кров, виділення та інші біологічні рідини. На щастя, не довго. Тому завдяки впровадженню суворих карантинних заходів кожного разу вдавалося ліквідувати спалахи Ебола в різних регіонах. Однак епідемії не зупинялись. Знову хтось заражався від тварин й все неслося по-новому…

Це стало чимсь новим. Адже зазвичай в Африці небезпечні хвороби передаються комарами. А Ебола НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ КОМАРАМИ.

Були навіть потім окремі лабораторні дослідження, де намагалися перевірити, чи можуть комахи механічно переносити вірус. І доказів реальної природної передачі через укуси комарів немає. Вірус Ебола не адаптований до такого циклу поширення.

І це одна з причин, чому Ебола, попри свою високу смертність, не стала глобальною пандемією континентального масштабу. Їй потрібен дуже тісний контакт між людьми. Це не "повітряний" і не "комариний" вірус.

Найбільша епідемія Ебола сталася у 2014–2016 роках у Західній Африці. Тоді хвороба охопила одразу декілька країн — Гвінею, Ліберію та Сьєрра-Леоне, а окремі завізні випадки були навіть у США та Європі. Загалом зареєстрували понад 28 тисяч випадків і більше 11 тисяч смертей. Надалі спалахи продовжували регулярно виникати в Конго. Один із найтяжчих тривав у 2018–2020 роках: понад 3400 випадків та більше 2200 смертей.

І ще важливий історичний штрих: ДР Конго мала 16-й спалах у 2025 році —64 випадки, 45 смертей, летальність близько 70%. Нинішній спалах 2026 року фактично продовжує трагічну історію країни, яка з 1976 року живе разом із цією інфекцією.

Що сталося зараз?

Станом на 16–17 травня 2026 року ВООЗ оголосила спалах хвороби, спричиненої Ebola Bundibugyo virus, у ДР Конго та Уганді подією міжнародного значення — Public Health Emergency of International Concern. Офіційні цифри ВООЗ на 19 травня: 33 лабораторно підтверджених випадків, 513 підозрілих випадків і 131 підозрілих смертей у провінції Ітурі, ДР Конго. В Уганді повідомлено про 2 лабораторно підтверджені випадки в Кампалі, один із них летальний, у людей, які прибули з ДР Конго.

Ебола — це не "страшилка із новин". Це біль та давня глибока рана певного африканського регіону. Це реальна проблемна хвороба з дуже високою смертністю, яка десятиліттями залишається однією з найнебезпечніших вірусних інфекцій у світі. І хоча людство вже навчилося краще контролювати спалахи, повністю перемогти вірус поки так і не вдалося.

Втім треба чітко розуміти: це НЕ пандемічна надзвичайна ситуація. А локальна.

Чому вірус досі такий патогенний?

Це дуже важливе питання. Ключове.

Бо дійсно – більшість вірусів в процесі нескінченних мутацій втрачають свою вбивчу силу й стають практично безпечними. Але з вірусом Еболи все не так. Чому? Бо людина для Еболи — випадковий, і дуже несприятливий господар. Майже тупикова гілка. Вірус не "еволюціонував" під м’яке співіснування з нами, як це зробили багато респіраторних вірусів. Він не живе постійно в людській популяції. Він століттями виношувався й продовжує зберігатися в тваринній популяції й абсолютно випадково потрапляє в людський організм. В якому НЕ ВСТИГАЄ змутувати до більш м'яких форм. Бо людина або гине, або одужує із залученням надзвичайно потужних імунних провірусних механізмів.

Саме ця надзвичайно агресивна реакція імунітету на вірус й зумовлює такий важкий перебіг. Але про це поговоримо окремо в кінці розмови.

Де вірус ховається між епідеміями?

Як ми сказали вище, вірус Ебола прийшов в людську популяцію з тваринного світу. Там він і ховається, мутує й видозмінюється протягом десятиліть.

Найбільш вірогідні природні резервуари — кажани (саме тому такою гучною й звісно, що фейковою, була новина про кажанів та COVID-19. Це епідеміологічна особливість лихоманки Ебола, яку безсоромно вкрали та вкинули в ЗМІ, коли накручували паніку навколо COVID).

Ще у класичних епідеміологічних роботах було показано ознаки безсимптомної інфекції Ebola virus у трьох видів плодових кажанів. Однак, ця інформація не є вичерпною. Під питанням залишаються мавпи, свині, антилопи тощо. Остаточний, стабільний, повністю доведений "головний резервуар" для всіх еболавірусів досі не знайдено.

Чи передається від людини до людини?

Так. І саме через передачу між людьми Ебола робить великі регіональні спалахи.

Але передача відбувається не повітряно-крапельним шляхом у звичайному сенсі, як кір чи грип, а через прямий контакт із кров’ю, блювотними масами, діареєю, сечею, потом, слиною, спермою, тканинами, тілами померлих або забрудненими матеріалами. Саме тому медики знаходяться в надзвичайно високій групі ризику й на жаль, також масово помирають при ліквідації спалахів. Так в 2016 році за час епідемії у 881 медичного працівника було підтверджено наявність гарячки Ебола, а померло тоді 513 людей...

Чи може піти на інший континент?

Може. Завезені випадки періодично трапляються вже досит довгий час.

Під час епідемії 2014–2016 років були випадки в США, Іспанії, Великій Британії, Італії, Сенегалі, Малі, Нігерії. В Іспанії CDC описує відому передачу Еболи від людини до людини поза Африкою — інфікувалася медична працівниця, яка доглядала евакуйованого пацієнта. У США під час однієї з епідемій Еболи в Африці лікували 11 людей, двоє з яких померли.

Але чи може це стати глобальною пандемією в стилі COVID-19?

Ні. Бо Ебола передається переважно через тісний контакт із біологічними рідинами. Саме тому ВООЗ й класифікує Ебола як міжнародну надзвичайну ситуацію, але не як пандемію.

Чому досі немає ефективного лікування від лихоманки Ебола?

Насправді це не так. Лікування є, але не для всіх варіантів лихоманки Еболи.

Для хвороби, спричиненої Zaire ebolavirus, вже розроблені та активно впроваджуються та досліджуються на практиці моноклональні антитіла mAb114 / ansuvimab або REGN-EB3 / Inmazeb. Також існують вакцини Ervebo та Zabdeno/Mvabea, причому Ervebo використовується для відповіді на гострі спалахи.

Але нинішній спалах — це інший штам – Bundibugyo virus. І ось тут є проблема. Наразі немає затверджених специфічних вакцин і терапевтичних ефективних препаратів. Саме це робить нинішню ситуацію небезпечною для населення тропічного регіону Африки.

Із скандальних новин відомо, що про це знали ще років 5-ть назад. Але за цей час так і не зробили доступних ліків чи ефективної вакцини від Bundibugyo virus.

Від чого насправді помирають люди? Точно від віруса?

Це самий цікавий та важливий розділ статті. Адже відповідь не така очевидна й стала відомою зовсім недавно.

Коли я писав свою дисертацію, задача якої була знайти прогностичні маркери важкого перебігу коронавірусної інфекції та навчитися наперед передбачувати, кому потрібна буде повноцінна медична допомога, я натрапив на одну цікаву річ.

Всі медики бачили, що від COVID-19 багато людей помирало дуже швидко. Не встигали у хворих в такі строки розвинутися важкі бактеріальні пневмонії, сепсис чи щось подібне. Фундаментальні та категорично доказові дослідження по всьому світові довели, що на КТ матові стекла НЕ БУЛИ бактеріальними пневмоніями. А основна причина смерті – дихальна недостатність – розвивалась внаслідок масивного тромбозу легеневих артерій. Тобто чомусь від віруса раптом порушилась вся система згортання крові, яка спричинила масову появу тромбів. Не здається дивним?

Другий момент, який мене дуже здивував, це як лікували ковідних хворих. Тобто ми розуміємо, що в організм людини потрапив смертельно небезпечний вірус, який у імунно-скомпрометованих людей безкарно розмножується та поширюється. І медики для лікування призначають… СТЕРОЇДНІ ГОРМОНИ!

Тобто включають СТОП-КРАН для імунної системи, фактично її виключаючи. А тут же, начебто вірус-то смертельний в організмі… Хіба так можна? А люди, на практиці, навпрочуд гарно одужують від такого лікування. Де ж логічна помилка? Чому "вимикання" імунітету сприяє одужанню?

Пишучи дисертацію, проводячи власні експерименти та читаючи багато літератури щодо свіжих сенсаційних досліджень по світу, відповідь зрештою знайшлась. І все стало на свої місця.

ЛЮДИНА ПОМИРАЄ НЕ ВІД ДІЇ ВІРУСА. ВОНА ПОМИРАЄ ВНАСЛІДОК НЕКОНТРОЛЬОВАНОЇ АГРЕСИВНОЇ РЕАКЦІЇ ВЛАСНОЇ ІМУННОЇ СИСТЕМИ НА ЦЕЙ ВІРУС.

Насправді, відповідь не така вже й проста, як зараз читається. Адже ці знання далися дуже великою ціною та значними зусиллями вчених зі всього світу. І це потребувало часу

Простими словами, людину вбивають її ж імунні клітини. Які не можуть адекватно налаштувати ефективний захист і, намагаючись вбити вірус, трощать й розносять на шматки свій організм. Тому й ключове лікування – вимкнути імунітет та дати прямі противірусні.

На щастя, COVID-19 відійшов у минуле, "правильно" змутував та перестав бути смертельним.

Однак виявилось, що механізми, які описано при ковіді, мають точно такі ж спільні патологічні події, які розвиваються при тропічних африканських лихоманках!

Дослідниками підтверджено, що ураження клітин і тканин різних органів при лихоманці Ебола обумовлене не стільки прямою дією вірусу, як автоімунними реакціями. У класичних оглядах це описують як поєднання прямого вірусного ушкодження та руйнівної, дезорганізованої відповіді людського організму. Масивні кровотечі, спричинені порушенням системи згортання крові мають чітко підтверджене автоімунне походження.

Цікаво, що є обґрунтоване припущення, що вірус Ебола через ряд механізмів здатен гальмувати на ранній стадії хвороби імунну відповідь людини. Парадоксально, але дослідження показали, що в тих людей, у яких така відповідь відбувалася, смертельних наслідків не було зафіксовано. Що знову ж таки підтверджує ключову думку – людину вбиває не сам вірус, а важка комбінація захисних реакцій.

Якщо казати простими словами: занадто слабкий імунітет не є проблемою при лихоманці Ебола. Проблема, коли імунітет занадто агресивно реагує та включає небезпечні каскадні захисні реакції. Людина гине від того, що вся система захисту, згортання, судинної регуляції та запалення розлітається в різні боки. Організм зрештою вбиває сам себе.

Знаючи це, прогресивні методи лікування (моноклональні антитіла, гормони та прямі провірусні) мають всі шанси подолати лихоманку Ебола в майбутньому.