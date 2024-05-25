Все, что нужно знать о протеине: 5 распространенных мифов об этом популярном продукте

Протеин необходим всем, независимо от уровня физических нагрузок и способа жизни. Поэтому он встречается повсюду – от диетических схем до специальных пищевых добавок.

Такая популярность этого продукта, очевидно, породила вокруг него множество бессмысленных мифов. Чтобы внести ясность в данный вопрос, в этой статье OBOZ. UA расскажет о 5 самых популярных из них.

Миф №1: Протеин можно получить только из животных источников

Что приходит вам на ум, когда вы думаете о белке? Красное мясо, рыба, яйца.

Безусловно, основные источники белка имеют животное происхождение, но это не значит, что его больше нигде нет.

При правильном выборе продуктов питания веганы и вегетарианцы могут легко удовлетворить свою ежедневную норму белка. Так, лучшие вегетарианские источники белка – молочные продукты, овес, чечевица, бобовые, орехи и соевые продукты.

Миф № 2: От белка толстеют

Белок – макронутриент, он содержит много калорий, а значит, его избыток ведет к набору веса.

Увы, но это правило относится ко всем продуктам питания, и богатая белком пища – не исключение. В то же время потребление достаточного количества белка в рамках сбалансированной диеты не станет проблемой для вашего здоровья.

Миф № 3: Протеин приводит к газообразованию

Большинство протеиновых порошков являются молочными продуктами (сыворотка, казеин, молочный изолят), поэтому их потребители часто страдают от газообразования.

Безусловно, если протеиновый коктейль – это все, что вы принимаете в течение нескольких часов, у вас будут проблемы с пищеварением. Однако, если вы сбалансируете потребление белка с достаточным количеством углеводов, жиров и овощей, то все быстро придет в норму.

Еще несколько мифов о протеине

Чем больше белка, тем лучше: Излишки – это всегда плохо. Поэтому, если вы наедаетесь белком, это вовсе не означает, что вы получите от него больше пользы. Стремитесь к балансу.

Протеин нужен, только если вы занимаетесь спортом: Нет, это не только для тех, кто занимается в тренажерном зале. На самом деле белок – важный строительный элемент, который должен присутствовать у каждого человека в его ежедневном рационе.

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