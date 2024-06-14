Все, что нужно знать о заболеваниях щитовидной железы

Щитовидная железа – это железа в форме бабочки, расположенная в передней части шеи. Эта железа внутренней секреции контролирует метаболизм человека путём секреции тироксина, гормона щитовидной железы.

Эксперты в области здравоохранения предполагают, что если вы чувствуете внезапное увеличение веса, усталость, сухость кожи и ухудшение памяти, возможно вам следует проверить функцию щитовидной железы. Мы подготовили вам информацию, которую вам нужно знать о заболеваниях щитовидной железы.

Какие самые распространенные проблемы со щитовидной железой?

Существует два основных типа заболеваний щитовидной железы:

Гипертиреоз: это свидетельствует о чрезмерной активности щитовидной железы, производящей избыток тиреоидных гормонов. Согласно исследованиям, он чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Его симптомы включают потерю веса, раздражительность и т.д.

Гипотиреоз: это свидетельствует о недостаточном функционировании щитовидной железы, которая не способна вырабатывать достаточное количество гормонов. Его симптомы включают проблемы с памятью, запоры, увеличение веса и т.д.

Какие варианты лечения гипотиреоза и гипертиреоза существуют?

Большинство людей, страдающих гипотиреозом, могут нуждаться в лечении тироксином в течение длительного периода времени. Врачи рекомендуют людям с этим заболеванием проверять функцию щитовидной железы каждые 6-12 месяцев.

Однако в случае гипертиреоза людям могут понадобиться антитиреоидные препараты, чтобы контролировать чрезмерную выработку гормонов. Эксперты утверждают, что 40% людей с гипертиреозом можно вылечить в течение 18–24 месяцев.

Можно ли предотвратить повреждение щитовидной железы?

В большинстве случаев невозможно предотвратить или вылечить заболевания щитовидной железы, такие как гипотиреоз и гипертиреоз, посредством изменения образа жизни и рациона питания.

Однако можно снизить количество осложнений с помощью регулярных обследований и своевременной диагностики. Кроме того, во время беременности пациенты с гипотиреозом должны продолжать прием препаратов тироксина, поскольку материнский тироксин имеет решающее значение для развития мозга плода, особенно в первые три месяца беременности.

Несколько распространенных мифов о заболеваниях щитовидной железы

Предлагаем развеять некоторые мифы, которые помогут лучше понять заболевание щитовидной железы:

- Люди с гипотиреозом могут похудеть, поскольку избыточный вес может быть вызван не только дисфункцией щитовидной железы или приемом лекарства.

- Заболевания щитовидной железы не всегда являются наследственными.

- Длительное употребление лекарства для щитовидной железы не повлияет на жизненно важные органы, такие как почки, сердце и печень.

- изменения в рационе питания, йога и физические упражнения сами по себе не могут защитить от заболеваний щитовидной железы.

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