Всегда делайте это: чистим палетку теней, тушь и помаду, чтобы не заразиться

Средства для макияжа и инструменты, которые мы используем каждый день, непосредственно контактируют с нашей кожей, поэтому их регулярная дезинфекция – ключ к здоровью и безопасности. Таким образом, кисточки и аппликаторы сохраняют свое качество и доступны к использованию.

Не менее важна своевременная замена продуктов, вышедших из срока годности, поскольку они могут стать потенциальным источником инфекций. Как эффективно чистить инструменты для нанесения макияжа разбирался OBOZ.UA.

Правила чистки пудры и палетки

Как почистить их в нескольких шагах:

a) Начните с полной очистки вашего комплекта с помощью дезинфицирующей салфетки. Это обеспечит удаление грязи и микробов.

b) Осторожно снимите верхний слой продукта, чтобы избавиться от любых загрязнений, которые могут быть на поверхности.

c) Далее распылите спирт непосредственно на порошок или палетку. Этот шаг поможет уничтожить любые остаточные микробы и обеспечит дополнительную защиту.

d) Оставьте ваши продукты на воздухе, чтобы разрешить спирту высохнуть и исчезнуть, прежде чем использовать их снова. Теперь ваши порошковые продукты будут готовы к безопасному и чистому использованию.

Как почистить жидкую основу для макияжа

У вас может появиться соблазн погрузить пальцы в ванную для основания, но лучше избегать этого при любых обстоятельствах! Замачивание пальцев в жидких продуктах может стать причиной распространения микробов, что приведет к загрязнению вашего любимого косметического средства. Для очищения бутылки с основанием вам понадобится только ватный диск и спирт. Просто смочите ватный диск в спирте и нежно протрите бутылку с основанием и насадкой, чтобы обеспечить их безопасность и чистоту.

Дезинфекция помады и блесков для губ

Чтобы сохранить жидкую губную помаду и блеск для губ в идеальном состоянии, всегда держите их постоянно закрытыми. Простой способ продезинфицировать губную помаду – сбрызнуть открытые части и узкие места изопропиловым спиртом, а затем протереть их. Что касается карандашей для губ, достаточно просто подточить их перед использованием, чтобы убедиться, что они чисты.

Чистим карандаши для глаз и тушь

Периодически подтачивайте карандаш для глаз перед каждым использованием, чтобы избавиться от открытой части, которая может накапливать бактерии и загрязнения.

Для дополнительной защиты можно распылить немного дезинфицирующего средства на салфетку и протереть остроконечный кончик карандаша перед использованием.

Однако тушь для ресниц – это продукт, трудно поддающийся дезинфекции. Одним из самых эффективных способов защиты от загрязнения является выбрасывание палочки для туши после каждого использования. Такая процедура поможет избежать потенциальных рисков для здоровья и обеспечит безопасность использования косметики.

Дезинфекция аппликаторов, губки и щеток

Для дезинфекции губок тщательно вымойте их жидким мыльным раствором, затем поместите в миску с водой и нагрейте в микроволновке в течение двух минут. Этот процесс поможет удалить бактерии и грибки, обеспечивая безопасность использования губок.

Относительно очищения щеток – сбрызните их спиртом и оставьте на воздухе, чтобы они полностью высохли. Этот простой шаг поможет удалить загрязнения и бактерии, обеспечивая чистоту и безопасность при нанесении макияжа.

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