Всем ли безопасно пить кефир: кому следует отказаться от него

Кефир – молочный продукт, обладающий оздоровительными свойствами. Этот напиток содержит определенные питательные вещества, а именно белок, кальций, витамины А и В12.

Об этом сообщили в health. Кефир может снизить уровень сахара в крови, положительно повлиять на здоровье кишечника и скелетной системы, однако этот напиток имеет определенные риски.

Риски потребления кефира

Кефир производится из молока, поэтому этот напиток может не подойти для тех, кто имеет аллергию на молочные продукты.

Хотя кефир содержит меньше лактозы по сравнению с неферментированными молочными продуктами, он все еще может отрицательно повлиять на людей, обладающих высокой непереносимостью лактозы.

Более того, кефир непригоден для лиц, соблюдающих веганскую диету. Однако в качестве альтернативы могут продукты на растительной основе, в частности, на кокосовом или овсяном орехе.

В кефире также может содержаться добавленный сахар. Его обычно не следует полностью избегать, однако рекомендовано человеку потреблять до 10% добавленного сахара от общего количества ежедневных калорий.

Ведь чрезмерное потребление сахара может привести к появлению некоторых заболеваний, а именно сердечных и жировых заболеваний печени.

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