Всемирный день донора: за год украинцы сдали 449 тысяч донаций плазмы и помогли спасти тысячи жизней

14 июня мир отмечает Всемирный день донора крови. Для Украины это уже не просто календарная дата. Пятый год подряд наша страна встречает этот день в условиях полномасштабной войны, когда донорство стало одним из важных элементов национальной устойчивости и системы спасения жизней.

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Сегодня каждая донация имеет особую ценность. Донорская кровь и ее компоненты ежедневно необходимы военным и гражданским лицам, пациентам после сложных операций, роженицам, людям с онкологическими, иммунологическими и многими другими тяжелыми заболеваниями. Особое значение имеет донорство плазмы, ведь именно она является основой для производства жизненно необходимых препаратов, от которых зависит здоровье и качество жизни тысяч пациентов.

Именно поэтому символическим лозунгом Всемирного дня донора в сети Biopharma Plasma в 2026 году стало: "Каждый донор держит тыл".

В современных реалиях эта фраза имеет не только символический, но и вполне практический смысл. Каждый донор вносит вклад в систему здравоохранения страны, помогая обеспечивать пациентов компонентами крови и препаратами, которые невозможно заменить никакими технологиями.

Главные истории дня

Несмотря на сложные вызовы военного времени, донорское движение в Украине продолжает развиваться. Одним из примеров такого развития остается сеть центров Biopharma Plasma, которая сегодня объединяет уже 22 современных плазмацентра по всей стране. Только за последний донорский год сеть пополнилась семью новыми центрами, а в ближайшее время планируется открытие еще трех.

Параллельно продолжаются инвестиции в развитие биотехнологической отрасли и производства препаратов из донорской плазмы. В частности, ведется строительство современных производственных мощностей в Ужгороде и румынском городе Орадия. Такие проекты имеют стратегическое значение для будущего системы здравоохранения, поскольку позволяют повысить доступность препаратов плазмы для пациентов.

Результаты последнего года демонстрируют масштабы донорского движения. За этот период было проведено 449 тысяч донаций, что на 150 тысяч больше, чем годом ранее. К донорскому сообществу присоединились 85 тысяч человек, собрано 110 тонн плазмы для производства жизненно необходимых лекарственных средств. Отдельного внимания заслуживают 45 тысяч благотворительных донаций, вознаграждение за которые доноры направили на поддержку благотворительных фондов и социальных инициатив.

Впрочем, за каждой цифрой стоит гораздо больше, чем статистика. Это спасенные жизни, дополнительные шансы на выздоровление и возможность получить лечение для тех, кто в нем нуждается больше всего.

Важной тенденцией последних лет является омоложение донорского движения. Сегодня 58% доноров составляют люди в возрасте от 18 до 35 лет. Молодое поколение все чаще воспринимает донорство не как одноразовый поступок, а как осознанную гражданскую позицию и способ поддержать страну.

В то же время донорство остается примером настоящего межпоколенческого единства. Самому старшему донору сети уже 80 лет. Это еще раз доказывает, что желание помогать другим не имеет возрастных ограничений.

Еще одна положительная тенденция — это рост роли женщин в донорском движении. Сегодня они составляют 41,5% всех доноров сети. Украинские женщины не только работают, воспитывают детей и поддерживают свои семьи в условиях войны. Многие из них ждут родных с фронта и в то же время находят возможность помогать незнакомым людям, демонстрируя пример ответственности, солидарности и человечности.

Ежедневно центры Biopharma Plasma посещают около двух тысяч доноров. Каждый из них вносит свой вклад в общее дело, которое помогает обеспечивать потребности системы здравоохранения и поддерживать устойчивость страны.

Всемирный день донора крови — это напоминание о простой, но чрезвычайно важной истине: донорство остается одним из самых эффективных способов помочь другому человеку. Оно не требует героических поступков, но ежедневно дает шанс на жизнь тем, кто в этом нуждается.

Именно благодаря вашей неравнодушию тысячи людей получают возможность на лечение, выздоровление и будущее.

Сегодня мы отмечаем не только День донора. Мы чтим людей, которые собственным примером доказывают: сила страны измеряется не только способностью защищать границы, но и готовностью помогать друг другу.

С Всемирным днем донора!