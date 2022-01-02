Вслед за коронавирусом: в Украину пришел грипп, под угрозой оказались дети и пенсионеры

В Украине эпидемия коронавируса пошла на спад, однако на смену ему в страну пришел грипп. Речь идет о штаммах A (H3N2) и В. Хоть они и знакомы украинцам, врачи предупреждают, что этот вирус в первую очередь ударит по маленьким детям, пенсионерам и группам риска.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Специалисты говорят, что нынешней зимой в Украине может повыситься заболеваемость гриппом. Уже сейчас в лабораториях определили два штамма: A (H3N2) и В. По словам профессора, заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Аллы Мироненко, первый штамм обнаружили у детей, а второй – у пожилого пациента. Все они – жители Киева и Одессы.

Видео дня

Медики отмечают, что последние два года грипп распространялся в мире не настолько значительно, ведь COVID-19 как бы "вытеснял" всех остальных "конкурентов". Распространению гриппа также помешали масочный режим, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция и другие карантинные меры.

Однако сейчас эпидемия коронавируса в Украине идет на спад. А в Европе и других странах, несмотря на новую волну из-за штамма Омикрон, статистика смертности остается на низких уровнях благодаря массовой вакцинации населения и карантину.

"К тому же много людей уже переболели коронавирусом. Поэтому поле для его деятельности серьезно сузилось. Теперь в основном болеют непривитые, те, кто еще ни разу не болел COVID-19. А также пожилые пациенты и те, кто имеет хронические заболевания", – отмечает Мироненко.

Она предупреждает, что не стоит пренебрегать мерами предосторожности относительно гриппа, поскольку он также опасен, и в первую очередь – для детей.

"За эти два года подросли маленькие дети, которые ни разу не сталкивались с гриппом. И вот для них эти штаммы могут быть опасны. Грипп сейчас протекает с очень высокой температурой у детей, до 40 градусов, это очень опасно. Нужно следить, поскольку кроме всех симптомов у маленьких детей на фоне высокой температуры могут появиться судороги", – говорит Мироненко.

В случае болезни нужно обращаться к врачу и при необходимости госпитализироваться, а не заниматься домашним самолечением.

Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального университета имени А. Богомольца Сергей Крамарев говорит, что в 2022 году заболеваемость гриппом будет серьезно расти.

"Такой эпидемии, как была в докоронавирусные времена, не будет. Но ситуация будет ухудшаться. К тому же есть зарубежные публикации, которые говорят о том, что в одном человеческом организме могут поселиться как вирус гриппа, так и COVID-19. А это очень опасно, болезнь может протекать очень тяжело", – отмечает Крамарев.

Пик заболеваемости гриппом специалисты ожидают в конце января, после того, как все вернутся с новогодних и рождественских каникул, а дети пойдут в школу.

Сейчас грипп широко распространен в России, Молдове и Беларуси.

Вирус гриппа A (H3N2) впервые был зафиксирован в Гонконге в 1968 году. Он распространялся очень быстро и всего за два года по разным подсчетам от него умерли от одного до четырех миллионов человек. Вакцину от гриппа изобрели через четыре месяца после начала пандемии. С течением времени этот вирус превратился в сезонный грипп, пандемий из-за него больше не было.

Основные симптомы этого вируса – высокая температура, ломота во всем теле, головная боль, заложенность носа, сухой кашель. H3N2 может вызвать осложнения в виде пневмонии, миокардита, энцефалита, менингита, а также обострить хронические заболевания – астму, сахарный диабет, заболевания сердца.

Грипп типа В не вызывает тяжелых эпидемий.