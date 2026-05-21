Ольга Голубовская
Ведущий инфекционист МОЗ Украины

Вспышка вируса Эбола: кому он передается

Огромное количество вопросов и запросов по вспышке Эбола. Нашла свое интервью из какой-то другой жизни….) Тогда первая масштабная вспышка заболевания в Западной Африке была крупнейшей за все время наблюдения: за два года (2014–2016) возникло около 30000 случаев болезни и около 12000 смертей (для этого вируса это "небольшая" летальность, почему – я тоже объяснила в интервью). Вызвана была штаммом Заир. Эта вспышка привела к созданию специфических моноклональных антител (в качестве этиотропного лечения) и вакцин, но только для этого штамма вируса.

Сегодняшняя вспышка вызвана штаммом вируса Бундибуджио (открыт в 2007 году), этиотропного лечения и вакцин для него нет. Быстро распространяется, летальность чуть ниже, чем при предыдущей вспышке 2014 г. Но волноваться нужно только тем, кто контактирует непосредственно с больными, т.е. родственникам и медработникам, вирус по воздуху в классическом понимание этого процесса не передается.

Все подробности, кому интересно, в моем старом интервью. Все актуально по основным вопросам (перелеты и т.д.).

Проверил:Доктор медицины Анна Бродская
