Ринок косметики щороку обіцяє нам одне й те саме: "мінус зморшки", "відновлення колагену", "омолодження на клітинному рівні". Баночки стають дорожчими, формули — складнішими, а слова на етикетках — дедалі науковішими.

Але чи дійсно більшість кремів із колагеном фізично здатні вплинути на зморшки там, де вони насправді формуються?

Де насправді з’являються зморшки

Зморшки — це не проблема поверхні шкіри. Вони формуються глибше — у дермі, де з віком зменшується кількість колагену, еластину та гіалуронової кислоти. Саме там шкіра втрачає щільність, пружність і здатність "пружинити" після міміки.

Креми ж працюють переважно на рівні епідермісу — верхнього шару шкіри. Навіть якщо у складі є колаген, його молекули занадто великі, щоб проникнути глибоко.Фактично він виконує іншу функцію — зволожує, пом’якшує, створює відчуття гладкості, але не відновлює власний колаген шкіри.

Чому тоді здається, що крем "працює"?

Ефект "вау" після нового засобу — цілком реальний, але його часто плутають із омолодженням. Зволожена шкіра виглядає рівнішою, світлішою, дрібні зморшки стають менш помітними. Це лише, на жаль, візуальний ефект, а не структурні зміни.

І основна проблема починається тоді, коли крему приписують те, чого він не може зробити за визначенням.

Колаген у кремі не дорівнює колаген у шкірі

Колаген у косметиці не вбудовується у шкіру й не стає її частиною. Це фізіологічно неможливо". Це не означає, що домашній догляд марний. Але важливо розуміти його реальну роль:

підтримка бар’єрної функції шкіри;

зволоження;

профілактика передчасного старіння;

підготовка шкіри до професійних процедур.

Що насправді стимулює колаген

Якщо говорити чесно, колаген не "додають" — його стимулюють виробляти.І це можливо лише тоді, коли вплив доходить до дерми.

Саме тому в сучасній дерматокосметології використовують методи, які запускають внутрішні механізми відновлення:

мікронідлінг

мікроголковий RF

лазерні технології

ін’єкційні методики.

Вони створюють контрольований стимул, після якого шкіра починає синтезувати власний колаген, а не отримувати його "ззовні".

Чому міф досі живе

Маркетинг любить прості рішення. Ідея, що достатньо лише крему, — приваблива, безпечна й добре продається. Але вона не відповідає біології шкіри.

Косметологія — це не віра в баночки, а розуміння процесів. Коли пацієнт це усвідомлює, він перестає розчаровуватись і починає робити усвідомлений вибір".

Реалістичний підхід — найкраща anti-age стратегія

Креми — важлива частина догляду. Але вони не можуть замінити процедур, які працюють із глибинними шарами шкіри.

Справжній anti-age — це не обіцянка "стерти зморшки", а комбінація догляду, процедур і розуміння того, як працює ваше тіло.

І, можливо, найкраще омолодження починається саме з цього — з чесної розмови без ілюзій.